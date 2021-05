Liroy otworzy sklep stacjonarny z produktami konopnymi

fot. Liroy-Marzec zamierza zawojować rynek konopi, fot. materiały prasowe

Piotr Liroy-Marzec, raper i były poseł, wraz ze wspólnikami, m.in. Patrykiem Działkowskim z GoldGreen, stworzyli markę LiRoyal, oferującą produkty konopne. Spółka LiRoyal uruchomi emisję crowdfundingową, licząc na pozyskanie miliona euro. Emisja rusza 2 czerwca. Kolejnym krokiem będzie ekspansja na inne rynki, w tym niemiecki.

Aktualnie raper w jednej spółce zgromadził ekspertów od uprawy, badania i przetwarzania konopi, a także specjalistów w dziedzinie e-commerce i nowych technologii.

- W Sejmie zajmowałem się legislacją, dzięki czemu udało się wprowadzić pewne zmiany. Teraz przyszedł czas na to, aby pod własną marką dostarczyć na rynek produkty najwyższej jakości. Zdecydowałem się działać z GoldGreen, zakładem ekstrakcji. Nie chcę, żeby ten sektor utknął w martwym punkcie przez słabą kontrolę jakości, dlatego zamierzamy wyznaczać wysokie standardy – mówi Piotr Liroy-Marzec, prezes zarządu, współwłaściciel LiRoyal.

Dla wszystkich inwestorów przewidziane są dodatkowe benefity, w tym m.in. zniżki na produkty LiRoyal™, boxy inwestora z produktami marki oraz limitowane kolekcjonerskie albumy Liroy’a z autografem. Spółka LiRoyal™ dąży do jak najszybszego generowania zysku i jej celem jest wypłacić pierwszą dywidendę już w 2023 roku.

Planowana oferta LiRoyal™ składa się 26 produktów. Większość z nich będzie sprzedawana w sklepie internetowym marki, ale także w wyspecjalizowanych sklepach stacjonarnych, zarówno polskich jak i zagranicznych. Są to m.in. olejki, susze, oraz zestawy stworzone z konopi Sativa Cannabis L pochodzącej z certyfikowanych upraw. Wkrótce do kupienia będą kolejne produkty. Jeszcze w 2021 roku planowane jest otwarcie stacjonarnego sklepu w Warszawie. Oferta podzielona będzie na segment B2C, a także B2B. Pierwszy obszar to handel z klientem końcowym. Drugi to dostarczanie produktów do wybranych sklepów lub do sieci dystrybucyjnej.



Założyciel GoldGreen, Patryk Działkowski i jego zespół są ściśle zaangażowani w proces powstania obecnej oferty marki LiRoyal, na którą składa się 26 produktów. Są to m.in. olejki, susze, suplementy oraz zestawy stworzone z najwyższej jakości konopi Sativa Cannabis L pochodzącej z certyfikowanych upraw. GoldGreen będzie też odpowiadać za receptury i produkcję kolejnych produktów.



LiRoyal korzysta z systemy stworzonego przez Macieja Sagala systemu IT KingAPP. To rozwiązanie, które odpowiada za infrastrukturę IT oraz działania programistyczne, w tym m.in. system sklepowy, magazynowy, logistyczny oraz ERP produkcyjny.

Pierwszym krokiem w rozwoju LiRoyal będzie emisja akcji za pomocą platformy beesfund.com. Właściciele spółki chcą w ten sposób pozyskać od inwestorów milion euro. Następnie firma planuje ekspansję na rynki europejskie i światowe, w tym m.in. Niemcy, które są jednym z największych rynków konopnych w Europie. Globalnie, jak wynika z analiz Prohibition Partners, rynek konopi już w 2028 roku osiągnie wartość 300 mld euro. W Polsce w tym samym czasie przekroczy 4,2 mld euro, a w Niemczech 90 mld euro.