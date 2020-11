List otwarty prezes POHiD do przewodniczącego NSZZ Solidarność

Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. Fot. PTWP

Renata Juszkiewicz, prezes POHiD w liście przesłanym do prasy, a skierowanym do przewodniczącego NSZZ Solidarność, Piotra Dudy pisze: "W trosce o bezpieczeństwo pracowników handlu i konsumentów, zwracam się do Pana – w imieniu firm członkowskich POHiD – z apelem o poparcie naszego stanowiska ws. przywrócenia handlowych niedziel w ostatnim tygodniu listopada oraz w grudniu br."

W liście czytamy: "Różnimy się w kwestii niedziel handlowych, tym niemniej w tym szczególnym okresie powinniśmy wznieść się ponad te różnice i wspólnie zadbać o to, by przygotowanie świątecznych stołów i zakup prezentów odbyły się w maksymalnie bezpiecznych warunkach.

Z powodu wyłączenia z handlu znaczącej liczby niedziel i dni świątecznych (zaledwie 2 niedziele handlowe do końca roku, tj. 13 i 20 grudnia), Polacy zostaną skazani na dokonywanie tradycyjnych przedświątecznych zakupów w dni powszednie i soboty.

Obawiamy się, iż obowiązujące ograniczenia spowodują zmniejszoną przepustowość handlu i będą prowadzić do powstawania przed sklepami olbrzymich kolejek, które zwiększają ryzyko transmisji zakażeń.

Stojąc na straży bezpieczeństwa pracowników handlu oraz konsumentów, wystąpiliśmy do rządu z apelem o przywrócenie handlowych niedziel w ostatnią niedzielę listopada oraz w grudniu.

Sieci handlowe zrzeszone w POHiD wdrożyły maksymalne środki bezpieczeństwa i reżim sanitarny wykraczający ponad wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a dla realizacji tego celu poniosły nakłady przekraczające 350 mln zł.

Zwracamy się z apelem do Pana Przewodniczącego o poparcie naszego stanowiska. Wierzymy, iż jedynie wspólne działanie przybliży nas do osiągnięcia najważniejszego dziś celu, jakim jest zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa pracownikom handlu i konsumentom - napisała Renata Juszkiewicz, prezes POHiD