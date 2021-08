Lista kolejnych sklepów Tesco, które wytypowano do zamknięcia

26 sierpnia zamknięto następujące placówki:

1. Suwałki, ul. Kościuszki

2. Piła, ul. Bydgoska

3. Wałbrzych, ul. Łączyńskiego

4. Rybnik, ul. Żorska

5. Katowice, ul. Chorzowska

6. Jelenia Góra, ul. Jana Pawła II

7. Stargard Szczeciński, ul. Szczecińska

8. Gliwice, ul. Łabędzka

Te placówki dołączył do listy 25 sklepów, które przeznaczono do zamknięcia.

150 sklepów z nowym szyldem

Przypomnijmy, że do końca roku sieć Netto planuje otworzyć łącznie ponad 150 sklepów w całej Polsce. Koniec całego procesu konwersji z Tesco na Netto planowany jest na połowę przyszłego roku. -– Dotychczasowy przebieg procesu otwierania kolejnych sklepów oceniamy jako sukces. Należy podkreślić, że umożliwienie klientom terminowego zawitania do naszych sklepów w kolejnych miastach to wspólny sukces Netto i szeregu współpracowników, jako że transformacja każdego sklepu wymaga olbrzymich nakładów pracy, mobilizacji i zespołowego współdziałania. W konwersję zaangażowane jest wielu podwykonawców, w tym jak dotąd nie mniej niż 20 firm budowlanych, dzięki sprawności których w ciągu dwóch miesięcy powiększyliśmy powierzchnię handlową Netto aż o 44 600 mkw. – mówił Krzysztof Kamiński, dyrektor operacyjny Netto.