Listonic: Lidl, Biedronka i Auchan wśród najpopularniejszych sieci handlowych

„Ranking sieci handlowych w Polsce”, przygotowany przez Listonic, drugi rok z rzędu otwiera Lidl z poparciem 35,84% konsumentów. Biedronka zwiększyła swoją popularność w stosunku do roku 2019 o prawie 3 p.p., jednak nie zagwarantowało jej to odzyskania „korony”.

Na koniec roku Lidl posiadał w swoich punktach 2 000 kas samoobsługowych. Sieć otworzyła 56 nowych placówek.

Drugie miejsce w rankingu przypadło Biedronce. Portugalski sklep odnotował wzrost popularności o 2,72 p.p., zdobywając poparcie 30,42% użytkowników Listonic. Biedronka ma 3750 kas samoobsługowych i otworzyła 129 nowych placówek i zakończyła rok 2020 z liczbą 3 115 marketów.

Francuska sieć handlowa Auchan zamyka podium z wynikiem 8,98% zaangażowania na listach zakupów, tym samym tracąc 0,73 p.p r/r.

W 2020 roku królem na polskim rynku sklepów z kategorii proximity stores została sieć Dino z wynikiem 1,84%. Kolejne miejsca zajęły: Żabka, Stokrotka, POLOmarket i Groszek.



Dino w zeszłorocznej edycji rankingu zajęło 13. miejsce, a teraz awansuje na miejsce 8.

Żabka w rankingu Listonic zajęła 12. miejsce, ze wzrostem popularności o 0,47 p.p. W 2020 roku Żabka otworzyła rekordową liczbę 956 nowych obiektów, co łącznie dało jej 6 970 sklepów na terenie Polski.

Liderem kategorii „Dom i ogród” od lat jest szwedzki sklep IKEA, który zajął pierwsze miejsce w rankingu, osiągając poparcie 31,46% użytkowników aplikacji Listonic. Jednak w porównaniu do ubiegłego roku stracił aż 15,59 p.p. Na drugim miejscu uplasowała się Castorama (21,93%), a podium zamyka OBI (21,62%), które awansowało z miejsca 4.



W kategorii drogerii od lat lider jest jeden - Rossmann, zyskując w stosunku do zeszłorocznej edycji 0,4 p.p. Kolejne miejsca, podobnie jak w 2019 roku, zajmują kolejno: Hebe, Super-Pharm i Natura.