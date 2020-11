Listopad w handlu: Krótki lockdown i dodatkowa niedziela z otwartymi sklepami w bonusie

Galerie handlowe wracją do gry, fot. Shutterstock

Rząd zamknął galerie, ale jeszcze pod koniec listopada ponownie je otworzył. Handel walczy o grudniową sprzedaż w reżimie sanitarnym, ale i z nadzieją, że klienci po krótkim lockdownie chętnie odwiedzą sklepy w przedświątecznej gorączce zakupów.

Galerie zamknięte i ... znów otwarte

7 listopada, w związku z rosnącymi wskaźnikami zakażeń koronawirsuem, rząd zamknął wszystkie sklepy w galeriach handlowych, poza sklepami spożywczymi i aptekami.Obostrzenia miały obowiązywać przynajmniej do 29 listopada. W sklepach o powierzchni poniżej 100 mkw.obostrzenia zostały zmienione do 1 osoby na 10 mkw. (wcześniej było to 5 osób na kasę). W przypadku sklepów powyżej 100 mkw. powierzchni dopuszczalna liczba osób pozostaje bez mian - czyli 1 osoba na 15 mkw.

Pod presją organizacji handlowych i przedsiębiorców, którzy domagali się otwarcia centrów w przedświątecznym okresie, 28 listopada przywrócone zostało funkcjonowanie sklepów i usług w galeriach i parkach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym. W sklepach i galeriach handlowych będzie obowiązywał limit osób - maksymalnie 1 osoba na 15 mkw. Gastronomia nadal działa wyłącznie "na wynos".

Nadal będą obwiązywać tzw. godziny dla seniorów (od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-12.00), przy czym z uwagi na zwyczajowo skrócony czas pracy w dniu 24 grudnia 2020 r. zrezygnowano z tego obostrzenia w tym dniu.

Handel zyskał też dodatkową niedzielę handlową, a będzie nią dzień 6 grudnia br. Detaliści się cieszą, związkowcy krytykują.

Internetowe FRSiH za nami, sukces nowej formuły

Za nami Internetowe Forum Rynku Spożywczego i Handlu, które odbyło się w dniach 3-4 listopada 2020 r. Retransmisje debat dostępne są w portalach: portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, horecatrends.pl i na stronie frsih.pl. Polecamy min. sesje: Handel w roli bohatera – nowy wizerunek, nowe wymagania oraz E-commerce oraz click&collect: must have sieci handlowej.

UOKiK kontroluje i stawia zarzuty

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął 21 kolejnych postępowań w sprawie dużych spółek, które mogą nie płacić na czas swoim kontrahentom. Łącznie prowadzone są już 72 postępowania w sprawach zatorów płatniczych.