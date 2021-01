Lockdown w Niemczech na napędza modę na ... polskie pierogi

Fot. pixabay.com

Niemcy boją się mutacji koronawirusa i zaostrzają obostrzenia. Już wiadomo, że gospodarka prędko rozmrożona nie będzie. Jak radzą sobie tysiące polskich przedsiębiorców za Odrą? Okazuje się, że bardzo dobrze. Hitem sprzedaży są pierogi - czytamy na money.pl

Lockdown w Niemczech będzie wydłużony przynajmniej do połowy lutego, a zapewne dłużej. Władze kraju tak boją się nowych mutacji koronawirusa, że co chwilę pojawiają się nowe pomysły na obostrzenia.

Jak w tej sytuacji radzą sobie polscy właściciele biznesów w Niemczech? - Powiem szczerze, nie możemy narzekać - mówi redakcji właścicielka polskiego sklepu i kawiarni Mały książę z południowego Berlina.

Firma korzysta też z tego, że Niemcy nie mogą już łatwo jeździć na zakupy do Polski. - Więc jest teraz naprawdę więcej klientów niemieckich. Ci coraz częściej doceniają polskie smaki - słyszy redakcja money.pl.

Co najlepiej się sprzedaje? - Można powiedzieć, że naszym największym hitem były pierogi w różnych smakach, pakowane na 400-gramowych tackach. Tak jest i teraz. Chyba wręcz nigdy się ich u nas tyle nie rozchodziło. W niedzielę, po mszy, wielu Polaków przychodziło do nas posiedzieć przy przywożonym z Polski cieście. Teraz już posiedzieć nie mogą, ale po ciasta i tak przychodzą - dodaje właścicielka lokalu.

Całość ma money.pl