Lody i piwo coraz rzadszym zakupem. Czym mają przyciągać małe sklepiki?

Najlepszym pod względem liczby transakcji i obrotów dniem w analizowanym miesiącu był 6 czerwca, czyli środa przed długim weekendem z Bożym Ciałem, ale więcej niż zwykle klientów odwiedziło sklepy małoformatowe także 23 czerwca – w dniu zakończenia roku szkolnego.

Średni rachunek za zakupy w małym sklepie to 21,87 zł

W czerwcu klienci sklepów małoformatowych za zakupy płacili średnio 21,87 zł, o 12% więcej niż rok wcześniej, chociaż do koszyka trafiało średnio o 3,5% mniej produktów.

Wyższa wartość paragonów to oczywiście efekt rosnących cen. Produkty z wielu kategorii są wciąż znacznie droższe niż przed rokiem, co negatywnie przekłada się na ich sprzedaż w sklepach małego formatu. W kategoriach takich jak np. cukier, sól czy kawa wciąż widoczne są duże spadki liczby transakcji w porównaniu z czerwcem 2022 r., co może oznaczać, że klienci szukają ofert tych produktów w innych formatach sklepów. Sprzedaż produktów, które szczyt podwyżek mają już za sobą, wygląda jednak znacznie lepiej. W czerwcu 2023 r. klienci sklepów małoformatowych kupili tyle samo masła co rok wcześniej – do zahamowania trendu spadkowego przyczyniły się niższe ceny (w porównaniu z czerwcem 2022 r. spadły one aż o 24%). Znacznie częściej do koszyków w sklepach małoformatowych trafiała mąka, której cena była nieznacznie niższa niż w czerwcu 2022 r.

Spadła sprzedaż lodów

W porównaniu z wyjątkowo upalnym ubiegłorocznym czerwcem spadła natomiast sprzedaż kategorii wrażliwych na pogodę. Liczba paragonów z lodami impulsowymi była o 16% niższa niż przed rokiem (trzeba jednak podkreślić, że czerwiec 2022 r. był najlepszym miesiącem jeśli chodzi o sprzedaż lodów w całym ubiegłym roku), sprzedaż piwa w przeliczeniu na litry zmniejszyła się o 14%, a napojów gazowanych – o 11%. Oczywiście za sprawą wyższych cen w ujęciu wartościowym wszystkie trzy wymienione kategorie odnotowały niewielkie wzrosty.

Polacy robią przetwory, kupują fixy

W czerwcu 2023 r. nieco częściej niż przed rokiem na paragonach w sklepach małoformatowych pojawiały się m.in. gumy do żucia i cukierki odświeżające, napoje izotoniczne, a także napoje, batony czy napoje mleczne o dodatkowych funkcjonalnościach (energetyzujące, białkowe, z dodatkiem witamin). Atrakcyjne ceny truskawek zachęciły wielu konsumentów do przygotowania własnych przetworów na zimę – liczba paragonów na których pojawiały się fixy lub cukier żelujący zwiększyła się w porównaniu z czerwcem 2022 r. o ponad 30%.

Liczba transakcji, jak i łączna wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych w czerwcu 2023 r. utrzymała się na poziomie z maja br., średnia liczba opakowań na paragonie również była podobna.