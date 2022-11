Łódzki Central działa już 50 lat: Daliśmy radę, przetrwaliśmy

- Łączymy nasze korzenie i nasze sentymenty ze współczesnością:

zmodernizowaliśmy wnętrze budynku, poprawiliśmy funkcjonalność i estetykę wszystkich stoisk, zadbaliśmy o parking i swobodny dostęp do zakupów dla klientów zmotoryzowanych, codziennie dbamy o świeże dostawy i zmieniamy asortyment zgodnie z najnowszymi trendami, stawiamy na najwyższą jakość towarów, promujemy polskie firmy - informuje Społem.

Co się mieści w łódzkim Centralu?

Na parterze Domu Handlowego znajdują się nowocześnie wyposażone delikatesy, salonik prasowy, drogeria Blue. Do dyspozycji klientów jest również dział ,,Wszystko dla domu" na poziomie minus 1 oferujący akcesoria kuchenne oraz wszelkie inne artykuły dla usprawnienia domowych prac i porządków, a także szkło i porcelanę oraz artykuły do wyposażenia domu.



Pierwszym piętrem od 2006 roku zawładnęła multibrandowa marka ,,Eleganza - świat dobrych ubrań". Eleganza to nie tylko ubiory, ale również obuwie damskie i męskie, torby i torebeczki, biżuteria srebrna, zegarki, parasole, kapelusze, paski, apaszki i wiele innych drobiazgów.

Central z profilem na Facebooku

Handel przeniósł się dziś do sieci, dlatego Central postanowił podążyć za trendami i utworzyć oficjalny profil w mediach społecznościowych. - Zaczynamy na Facebooku, w przyszłości spróbujemy podbić inne portale i społeczności - podano.