Luty rekordowym miesiącem sprzedaży Bio Planet

Sprzedaż Bio Planet za miesiąc luty 2020 r. osiągnęła 15,7 mln złotych, co stanowi 26% wzrostu w stosunku do sprzedaży za miesiąc luty 2019 r., która wyniosła 12,5 mln zł. Jednocześnie był to rekord miesięcznej sprzedaży firmy.

W lutym spółka wprowadziła około 140 produktów do oferty. Większość nowości to produkty

dostawców od lat współpracujących z Bio Planet m.in. takich jak: Vitaquell, Bio Food, Alce

Nero.

W lutym spółka uruchomiła dodatkowe dni dostaw na kierunkach: Poznań, Szczecin, Świnoujście, Wejherowo co zapewni klientom w tych regionach częstsze dostawy i lepszą dostępność świeżej żywności ekologicznej z oferty Bio Planet.