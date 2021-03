Luty w handlu: Ofensywa e-commerce, nowy szyld na rynku dyskontów

Giganci e-commerce przyspieszają , fot. Shutterstock

Na polskim rynku e-commerce robi się coraz ciekawej. Allegro i InPost nie zwalniają tempa, a w pościg rusza Amazon. Kto wygra wyścig o konsumenta?

Powody do radości ma Żabka, która w lutym otworzyła sklep nr 7000. Na rynku pojawił się także nowy dyskontowy szyld.

Wielka trójka e-commerce w natarciu

W lutym wystartował projekt Allegro Biznes, mutacja największej w Polsce platformy e-commerce skierowana do biznesu. Zdaniem Damiana Zapłaty, członka zarządu spółki i jej dyrektora handlowego, po tym jak e-commerce na stałe zagościł w segmencie konsumenckim, w najbliższych latach czeka go dynamiczny rozwój w B2B.

- Allegro Biznes to jest nasz nowy, bardzo ważny projekt. Firmy wydają w internecie o wiele więcej niż konsumenci indywidualni. Setki tysięcy z nich robi zakupy na naszej platformie. Postanowiliśmy im to ułatwić - mówi Damian Zapłata. - Allegro Biznes od klasycznego różnią m.in. ceny podawane netto, możliwości płatności po 60 dniach czy rabatowania.

Allegro wprowadza też nowy model współpracy ze sprzedawcami. Pod Warszawą tworzy nowe centrum logistyczne, które będzie obsługiwało przechowywanie, pakowanie i wysyłkę ich towarów.

Umowa pomiędzy firmą Panattoni a Allegro obejmuje wynajem magazynu o powierzchni 36 500 m kw., z czego 35 100 m kw. zostanie przeznaczone na obsługę zamówień. Docelowo łączna powierzchnia operacyjna magazynu z systemem wewnętrznych antresol wyniesie 65 300 m kw. Zatrudnienie w nowym centrum do końca 2022 r. znajdzie 1200 osób.

Amazon ogłosił oficjalny start rejestracji sprzedawców z Polski miesiąc temu. - Koncentrujemy się na tym, by nasza oferta była skrojona na miarę potrzeb polskich przedsiębiorców - mówi w rozmowie z dlahandlu.pl Benedikt Berlemann, General Manager, Expanding Selling Partners EU, Amazon.

- Za nami gorący, ale bardzo krótki czas, więc podawanie liczb na tym etapie nie pokaże pełnego obrazu. Wśród firm z Polski, które są już z nami mamy: Krosno Glass, Rainbow Socks, Glov, Tapiso, Kotarbau, Candellana i wiele innych. Dla wielu sprzedawców to czas intensywnej pracy, żeby przygotować się do wystawienia swojej oferty na Amazon.pl: stworzenia zdjęć, opisów, polityki cenowej. Póki co zainteresowanie jest bardzo duże i jest dobrym prognostykiem na przyszłość - powiedział Benedikt Berlemann.

Tempa nie zwalnia InPost. - Za chwilę wprowadzimy produkt, który w połączeniu z paczkomatami będzie prawdziwym game-changerem. Typowy kurier dostarcza codziennie 75 przesyłek. Kurier InPostu dostarcza do paczkomatów ponad 1000 paczek dziennie, a pracujemy już nad technologią, dzięki której będzie to 2000+ paczek - powiedział Rafał Brzoska, CEO InPost w czasie debaty Cyfrowa transformacja - taniej, inaczej, mądrzej w ramach EEC Trends.

Nowy dyskontowy gracz na rynku

24 lutego w Siedlcach został otwarty pierwszy w regionie hard dyskont Vollmart. Jak podaje firma "hard dyskont Vollmart to propozycja stworzona w oparciu o jeden cel: zapewnienia mieszkańcom prawa do zakupu dobrej jakości towarów w najkorzystniejszych cenach. Pomimo tego, że towar sprzedawany jest z palet i opakowań zbiorczych, Vollmart to sieć nowoczesna. Sklep jest jasny, czysty, bezpieczny i skoncentrowany na obsłudze klienta."

– Naszym celem jest zbudowanie sieci korzystnych cenowo i przejrzystych w swoim modelu działania nowoczesnych hard dyskontów. Kolejne sklepy Vollmart powstaną w miastach liczących minimum 50 000 mieszkańców. Następnym etapem będzie ekspansja na rynki zagraniczne. Dzięki temu produkty polskich producentów zyskają szersze rynki zbytu i kanały dotarcia do nowych klientów. Przyjęta polityka cenowa jest przez nas ściśle kontrolowana. Jesteśmy przekonani, że klienci poszukujący towarów o najlepszym stosunku jakości do ceny i chcący wydawać pieniądze w sposób rozsądny, docenią naszą propozycję – mówi Wiktor Sawosz, właściciel Vollmart oraz Brand Distribution Group.

Orlen wzmacnia detal

PKN Orlen zbuduje nowe formaty sprzedaży detalicznej pod marką „ORLEN w ruchu” dostępne poza stacjami paliw i zaangażuje się w rozwój punktów odbioru paczek i usług kurierskich, stawiając własne automaty paczkowe. Do 2030 roku koncern chce zainwestować w rozwój działalności detalicznej ok. 11 mld zł, co przełoży się na wzrost EBITDA segmentu detalicznego do ok. 5 mld zł rocznie.

Pierwsze formaty sprzedaży detalicznej poza stacjami ORLEN zostaną uruchomione jeszcze w tym półroczu. Natomiast we wrześniu tego roku klientom udostępniona zostanie usługa „ORLEN Paczka”, obejmująca zarówno maszyny paczkowe, jak i punkty do nadawania i odbierania paczek (PUDO).

Nowe formaty sprzedaży detalicznej będą obejmowały trzy rodzaje obiektów, oferujących przede wszystkim produkty gastronomiczno-sklepowe. W formacie A ok. 20-metrowe obiekty, natomiast w formacie B ok. 60-70-metrowe obiekty, zarówno wolnostojące, jak też zlokalizowane w ciągach komunikacyjnych. Powstaną również kąciki kawowe, w których sprzedaż będzie całkowicie zautomatyzowana. Zostaną one udostępnione w miejscach o szczególnie dużym natężeniu ruchu, m.in. na dworcach, w biurowcach, czy na lotniskach.

Sieci DIY zastąpią Tesco

Polski portfel Castoramy powiększył się o ponad 70 tys. mkw. GLA powierzchni. Na listę nowych lokalizacji wpisanych zostało łącznie pięć obiektów, które firma kupiła od Tesco. Każdy z nich przejdzie remodeling, dostosowując się nie tylko do standardów nowego właściciela. Wszystkie nowe lokalizacje, pod szyldem, na którym pojawi się charakterystyczne niebieskie logo z żółtym łącznikiem, zostaną zaprojektowane i urządzone w zgodzie z najświeższym konceptem sieci. Dodatkowo, Castorama planuje rozbudowę dwóch najmniejszych obiektów, w Starogardzie Gdańskim oraz w Olsztynie. Powierzchnia pozostałej trójki – w Rzeszowie, Tychach i w Rudzie Śląskiej – nie zmieni się.

Wyjaśniała się również przyszłość obiektu handlowego Tesco w Łodzi w dzielnicy Bałuty. Leroy Merlin Polska potwierdza zakup nieruchomości. Jest to już 4. sklep Tesco przejęty przez Leroy Merlin.

7 tysięcy Żabek

25 lutego br. został otwarty 7-tysięczny sklep sieci Żabka. Placówka zlokalizowana jest w miejscowości Biecz.

– Pandemia pokazała jak ważne jest wsparcie franczyzobiorców w prowadzeniu biznesu przez sieć taką jak Żabka, które pozwala stabilnie kontynuować biznes na lokalnym rynku i nadal, mimo trudności, rozwijać przedsiębiorczość w Polsce. Obecnie nasza sieć to ponad 5 600 lokalnych przedsiębiorców, prowadzących 7000 sklepów w całej Polsce, w których łącznie zapewnionych jest ok. 25 tys. miejsc pracy – mówi Tomasz Suchański, prezes zarządu Żabka Polska.

Sieć coraz dynamiczniej rozwija się w miejscowościach poniżej 50 tys. mieszkańców. W 2020 roku otworzyła sklepy aż w 78 miastach, gdzie wcześniej nie było Żabki.

Podwyżki w Lidlu

Lidl Polska nagradza pracowników za wkład w rozwój firmy i zgodnie z własną tradycją od marca 2021 r. podnosi pensje w strukturach sprzedaży.

Pracownicy sklepów będą zarabiać od 3 550 zł brutto do 4 350 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu – 3 650 zł brutto do 4 550 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 3 900 zł brutto do 4 800 zł brutto. Poziom wynagrodzenia różni się w zależności od lokalizacji sklepu oraz związanych z nią kosztów życia.

Zarząd firmy postanowił uhonorować także wkład i zaangażowanie wszystkich pracowników firmy. Każda osoba o minimum półrocznym stażu pracy otrzyma jednorazową nagrodę roczną w wysokości od 50% do 100% wartości wynagrodzenia. Na podwyżki oraz nagrody roczne firma wyda w 2021 r. ponad 120 mln zł.

Wyniki Carrefoura i Muszkieterów

Grupa Muszkieterów w 2020 roku wypracowała obroty na poziomie blisko 7,8 mld zł wobec 7,74 mld zł w 2019 roku. Nie licząc stacji paliw, Muszkieterowie wypracowali obroty wyższe o 223 mln zł w stosunku do poprzedniego roku, ze wzrostem LFL o prawie 3,5 proc. Grupa na 2021 rok planuje otwieranie nowych supermarketów i rozwijanie usług e-commerce w Intermarché i Bricomarché.

Sprzedaż sieci Carrefour w Polsce w ostatnim kwartale zeszłego roku spadła aż o 7,6 proc., a sprzedaż LfL o 4,2 proc. W całym 2020 r. sprzedaż LfL w naszym kraju spadła o 0,6 proc.

Przychody sieci w Polsce w czwartym kwartale wyniosły 590 mln euro. Przychody za cały rok wyniosły 2,093 mld euro, natomiast przychody całej Grupy Carrefour wyniosły w zeszłym roku 78,8 mld euro.

Na koniec 2020 roku sieć posiadała w naszym kraju 937 sklepów, w tym: 90 hipermarketów, 160 supermarketów oraz 687 placówek typu convenience. Na koniec 2019 r. sieć miała 906 sklepów w naszym kraju.