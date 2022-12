Magda Gessler i Janusz Palikot będa razem sprzedawać wina

Wina pochodzące z winnicy Bodegas Villarrica Manor w Hiszpanii wyselekcjonowane zostały osobiście przez Magdę Gessler i Janusza Palikota.

Kolekcja win już jest dostępna w sklepie online www.browar-tenczynek.pl, a od 13 grudnia w sklepach sieci Żabka.

Współpraca duetu Magdy Gessler oraz znanego na polskim rynku alkoholi, Janusza Palikota, rozpoczęła się w grudniu ubiegłego roku. Wspólnie odwiedzili oni winnicę Bodegas Villarrica Manor, należącą do hiszpańskiej rodziny winiarzy, a także wieloletnich przyjaciół restauratorki.

Nowa marka win selekcji Magdy Gessler

Magda Gessler i Janusz Palikot. Co wyjdzie z tej współpracy?

- Unikalny charakter naszych win to efekt ciężkiej pracy i doświadczeń wielu pokoleń, a także umiejętne wykorzystanie darów natury, oddającej nam to, co najlepsze. Wyselekcjonowane przez nas wina są doskonałej jakości, wybierane z należytym im pietyzmem. A wszystko po to, by sprawić konsumentom jak największą przyjemność oraz zaprosić we wspólną podróż po hiszpańskich smakach. Wina „R” powstają z winogron pielęgnowanych w tradycyjnych uprawach, przy użyciu tych samych metod, które wykorzystywali przodkowie obecnych właścicieli: powoli i z szacunkiem do natury. I tak również należy się nimi delektować: bez pośpiechu, ciesząc się towarzystwem bliskich, w trakcie rodzinnych obiadów czy spotkań z przyjaciółmi - mówi Magda Gessler, restauratorka, przewodniczka po kulinarnych tajemnicach i smakach.

- Historia winnic, w których tworzone są Wina „R”, sięga nawet 1911 roku. Rozłożone na 105 hektarach, uprawiane i ręcznie zbierane winogrona przez wykwalifikowanych pracowników, z co najmniej 20-letnim stażem, dają nam pewność, że każdego roku wina mają taki sam charakter. Chroni to również przed ewentualnymi uszkodzeniami gron, co przekłada się na unikalny smak i barwę powstających z nich win. Winnice znajdują się w wyjątkowo malowniczych miejscowościach: San Asensio, Briones, Haro, Anguciana, Sajazarra, Bañares i Hervías - powiedział Janusz Palikot.

Szata graficzna win stworzona została przez Tomasz Wójcika Waciaka, który zaprojektował również etykiety do produktów z rodziny BUH i Wyjebongo. Kluczowe grafiki kampanii powstały w oparciu o historię malarską Magdy Gessler, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Madrycie. Działania promujące wina „R” pojawią się online w wybranych mediach, a także na kanałach społecznościowych Magdy Gessler oraz Browaru Tenczynek.

Jakie wina będą sprzedawane przez Magdę Gessler?

⇒ „R” Biały Wytrawny - wino „R” to owocowy aromat, wzbogacony nutami kwiatów akacji i jaśminu. To podróż w krainę sjesty, pretekst do celebracji małych, codziennych przyjemności. Białe, wytrawne, hiszpańskie – prosto ze słonecznych wyżyn w San Asensio, najlepiej jest pić dobrze schłodzone. Zawartość alkoholu: 11%. Pojemność: 750 ml.

Wino białe R w esklepie Tenczynek kosztuje 29,99 zł, czerwone również 29,99 zł

⇒ „R” Czerwone Wytrawne - czerwone, wytrawne, hiszpańskie – wprost ze skąpanych w słońcu wyżyn San Asensio. Wino czerwone „R” to intensywny, owocowy aromat wzbogacony lekkimi nutami wiśni i wanilii, dające nam to, co najlepsze ze śródziemnomorskiej tradycji – radość z życia przez celebrację małych, codziennych przyjemności. Zawartość alkoholu: 13%. Pojemność: 750 ml.

Dystrybutorem win „R” jest spółka Tenczyńska Dystrybucja, która należy do lifestylowego koncernu alkoholowego z Januszem Palikotem na czele. Wina „R” są dostępne w sklepach sieci Żabka oraz w sklepie online www.browar-tenczynek.pl, sklepach Piwo Świeże dziś z Browaru Tenczynek.