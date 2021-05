Maj w handlu: Żegnamy obostrzenia, Netto szuka dyrektora, Pepco debiutuje na giełdzie

Co działo się w sektorze handlu w maju? Fot. mat. pras.

Maj to czas znoszenia obostrzeń po trzeciej fali pandemii. Ruszyły galerie handlowe oraz restauracje. Spragnieni normalności Polacy udali się na zakupy. W sieciach handlowych też gorąco: z Netto pożegnał się Janusz Stroka, a ze SPAR-em - Tomasz Waligórski. Rząd ogłosił projekt pn. Polski Ład. Czy poprawi on sytuację pracowników handlu?

Szykuje się transakcja roku

Według międzynarodowej firmy doradczej Savills, sklepy spożywcze dołączają do grona najbardziej pożądanych aktywów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości handlowych.

- Również w Polsce obserwujemy rosnące zainteresowanie inwestorów nieruchomościami handlowymi dedykowanymi sektorowi spożywczemu. W ostatnim czasie byliśmy świadkami zmian właścicielskich powstałych w wyniku wycofywania się z rynku sieci Tesco, ale niezależnie od tych transakcji tego rodzaju nieruchomości to zdecydowanie najbardziej pożądana obecnie klasa obiektów w segmencie handlowym, zwłaszcza wobec ograniczeń w funkcjonowaniu galerii i relatywnie atrakcyjnych stóp zwrotu. Inwestorzy instytucjonalni jak również prywatni poszukują zarówno dużych wolnostojących hipermarketów i dyskontów spożywczych, jak i mniejszych sklepów typu convenience. Wiemy o kilku toczących się transakcjach w tym segmencie, w tym o jednej portfelowej o wartości blisko 100 mln euro. Przesunięcie się sentymentu inwestorów w kierunku tego rodzaju aktywów sprawia, że wyzwaniem staje się powoli ich ograniczona dostępność - powiedział Marek Paczuski, dyrektor w dziale doradztwa inwestycyjnego, Savills.

Netto szuka nowego dyrektora...

Ogłaszając zmianę na stanowisku dyrektora generalnego, Netto Polska żegna się z Januszem Stroką, który kierował przedsiębiorstwem od 2018 roku.

Do czasu powołania nowego CEO, funkcję tę będzie tymczasowo sprawował wiceprezes wykonawczy Mark Nielsen, który jest członkiem Komitetu Wykonawczego Salling Group i w ostatnich ośmiu latach odpowiadał za odnoszącą sukces sieć hipermarketów Bilka w Danii. Zmiana wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym, a Netto spodziewa się powołania nowego dyrektora generalnego w późniejszym okresie bieżącego roku.

...a SPAR już go ma

Sieć SPAR w Polsce od 4 maja ma nowego dyrektora handlowego – Trevora Blundena, od 32 lat związanego ze SPAR Group South Africa, który prowadził własny sklep SPAR w RPA przez 18 lat. Zastąpił on Tomasza Waligórskiego, który zajmował to stanowiska od października 2020.

– Nowy dyrektor handlowy to realizacja naszej strategii dynamicznego rozwoju w Polsce. Zespół zarządzający jest obecnie bardzo silny – oparty na doświadczonych profesjonalistach zarówno z Polski, jak i z RPA. Ich atutem jest doskonała znajomość zasad i przewag konkurencyjnych sieci SPAR, co pozwoli na szybkie generowanie kolejnych efektów – podkreślił Wayne Hodson, prezes zarządu Wasz Sklep SPAR.

Pepco zadebiutowało na giełdzie

26 maja był pierwszym dniu notowań Pepco na rynku głównym GPW. Około godziny 9.30 cena akcji spółki rosła ponad 8 proc. - przy obrotach zbliżających się do 150 mln zł (dla porównania: obroty na akcjach takich spółek jak PKO BP czy KGHM sięgały wówczas 4-5 mln zł). To największy tegoroczny debiut na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Cena akcji oferowanych wyniosła 40 zł za akcję, co dało szacowaną początkową kapitalizację spółki w wysokości 23 mld zł (5,1 mld euro). W ofercie sprzedano ok. 92 mln akcji, wliczając w to 2,5 mln akcji przydzielonych inwestorom indywidualnym. Kolejne ok. 23 mln istniejących akcji sprzedano wybranym podmiotom finansującym, z którymi główny akcjonariusz Grupy zawarł umowy dotyczące finansowania. W chwili rozpoczęcia notowań łącznie w wolnym obrocie znalazło się 20,1 proc. akcji spółki

Szalupa dla Delikatesów Centrum

Grupa Eurocash prowadząca sieć sklepów Delikatesy Centrum wdraża plan naprawczy w sklepach własnych. Do zadania specjalnego wytypowano tzw. grupę ratowniczą.



– Spadek rentowności wynika przede wszystkim z gorszych rezultatów własnych sklepów detalicznych w sieci Delikatesy Centrum. Pod względem efektywności, w tym sprzedaży na metr kwadratowy, ustępują one placówkom prowadzonym przez franczyzobiorców. Naszym celem jest, aby „równały w górę” do najlepszych. Na początku br. wdrożyliśmy program naprawczy, do którego wytypowaliśmy 180 placówek najsłabiej radzących sobie na rynku. W pierwszej fazie działania naprawcze wdrożyliśmy w 120 sklepach. Druga faza, planowana na sierpień, obejmie kolejne 60 sklepów – zapowiedział Jacek Owczarek, członek zarządu Grupy Eurocash.

Bio Family zakładnikiem w sporze o Małpkę Express

Forteam Investments Ltd. w sprawie przeciwko Mariuszowi Świtalskiemu i jego dzieciom zajął sieć marketów Bio Family i kolejne 29,04 proc. akcji Czerwonej Torebki należące do jej prezesa Mateusza Świtalskiego. To kolejne kroki w sporze dotyczącym Małpki Express - wskazuje fundusz inwestycyjny. - Chcemy wyraźnie podkreślić, że działanie Forteam nie mają wpływu na bieżącą działalność sklepów Bio Family Supermarket. Sieć jest w trakcie dalszych otwarć sklepów stacjonarnych, rozwijania sklepu e-commerce, wprowadzania produktów oraz wdrażania nowych technologii związanych z usługą całodobowych i bezobsługowych sklepów Bio Family - czytamy w oświadczeniu sieci.

Polski Ład poprawi sytuację pracowników handlu?

Podniesienie kwoty wolnej dla pracujących do 30 tys. zł oraz podniesienie progu podatkowego z 85 tys do 120 tys. zł - to jedne z głównych punktów jakie przewiduje "Polski Ład", czyli strategia Zjednoczonej Prawicy mająca przezwyciężyć skutki pandemii oraz gospodarczą odbudowę. Jednym z dziesięciu elementów programu jest pozycja poświęcona pracownikom pt. Uczciwa praca - godna płaca.

Podniesienie kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 tys. zł rocznie nastąpi od przyszłego roku - zapowiedział wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Według wyliczeń przedstawionych przez wicepremiera, po zmianach np. "kasjer w markecie, który zarabia 3 tys. zł, zyska rocznie 1830 zł rocznie, pracownik fizyczny, który zarabia 4 tys. zł - 1360 zł rocznie, księgowy w firmie, który zarabia 5 tys. zł, zyska z kolei 560 zł rocznie".

Szef MAP zapewniał też, że na zmianach nie stracą przedsiębiorcy.

Stokrotka przejmuje

Detaliczna sieć sklepów spożywczych Stokrotka podpisała umowę przejęcia 9 sklepów spożywczych od P.P.H.U. „J.R.T.W.M. – Krawczyk”, działających w okolicach Warszawy. Zakończenie transakcji planowane jest na koniec 2021 roku. Przejęcia wymaga spełnienia określonych warunków wynikających z umowy, w tym bezwarunkowej zgody antymonopolowej.

Przedmiotem umowy jest przejęcie działalności obejmującej 9 sklepów prowadzonych w okolicach Warszawy, w których pracuje około 170 pracowników, ze sprzedażą w 2020 roku ponad 20 mln euro; a także 6 nieruchomości, w których prowadzone są sklepy.

- Podpisanie tej umowy umacnia pozycję Stokrotki w rejonie Warszawy, który jest dla nas bardzo ważnym rynkiem. Przejęte lokalizacje pozwolą nam dotrzeć do szerokiego grona nowych klientów i wzmocnić naszą markę w nowych dla Stokrotki miejscowościach - mówi Arūnas Zimnickas, dyrektor zarządzający i prezes zarządu Stokrotki.

Gotówka zostaje

Prezydent na wniosek prezesa Narodowego Banku Polskiego złożył w Sejmie projekt ustawy, nakazującej przedsiębiorcom akceptację płatności w gotówce.

Projekt dotyczy wprowadzenia obowiązku przyjmowania banknotów i monet emitowanych przez Narodowy Bank Polski w transakcjach, których przedmiotem jest świadczenie usług i sprzedaż towarów konsumentom przez akceptantów oraz uwzględnienia zwyczajów płatniczych i potrzeby zapewnienia możliwości korzystania przez wszystkie grupy społeczne z preferowanych przez nie form płatności, w tym płatności gotówkowych.