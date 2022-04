Majówka 2022: Jak pracują sklepy Biedronka, Żabka, Lidl, Carrefour i Polomarket?

Według art. 6.1. ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni - zakaz handlu nie będzie obowiązywał w przypadku obiektów m.in.: na stacjach paliw płynnych; w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami; w aptekach i punktach aptecznych; w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych; w placówkach handlowych na dworcach i w portach lotniczych; w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek.

Żabka i Carrefour Express

Dodajmy, że w majówkę mogą być czynne m.in. niektóre sklepy Żabka czy Carrefour Express.

1 i 3 maja obowiązują bowiem takie same zasady działalności, jak w niedziele objęte ograniczeniami handlu. Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek. Decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy.

Polomarket

Sieć Polomarket zdecydowała się wydłużyć godziny otwarcia. W sobotę 30 kwietnia i poniedziałek 2 maja placówki będą czynne do godziny 22:00, a niektóre obiekty w miejscowościach nadmorskich nawet do 23:30.

Lidl i Biedronka

Lidl podał, że sklepy będą czynne w standardowych godzinach w poniedziałek (2 maja).

Biedronka: W dni poprzedzające weekend majowy prawie 2200 sklepów sieci Biedronka czynnych będzie do godziny 23 lub dłużej. Natomiast 3100 placówek czynnych będzie co najmniej do godziny 22. Godziny otwarcia sklepów dostępne są na stronie: biedronka.pl/sklepy