Makro Polska ma pomysł na sklepy franczyzowe Odido w formacie Elevate

W ramach formatu Odido, Makro Polska oferuje rozwiązania dopasowane do różnej wielkości placówek, uwzględniając także ich specyfikę sprzedaży. Ofertę kieruje przede wszystkim do lokalnych przedsiębiorców, dla których ważna jest niezależność oraz współpraca z partnerem, który na co dzień wspiera ich w prowadzeniu biznesu. O tym, w jaki sposób nowy format zmienia możliwości franczyzobiorców na rynku, mówi w rozmowie z DlaHandlu.pl Dominik Branny, prezes zarządu Makro Polska.

- Mimo że mały format nie jest dynamicznie rosnącym segmentem rynku, to funkcjonuje na nim bardzo wiele podmiotów, które cenią sobie niezależność. Niezależni klienci handlu detalicznego nie są zainteresowani tym, aby koniecznie przechodzić do tzw. twardego modelu franczyzowego, gdzie reguły gry są od początku do końca rozpisane i gdzie jest kwestia stricte egzekucji. Cenią sobie swoją indywidualną tożsamość, swoją indywidualną markę, jak również relacje, które budowali w swoim środowisku, otoczeniu przez wiele lat. Muszą oni sprostać wyzwaniom, jakie niesie konkurencyjność rynku, ze strony innych twardych franczyz czy dyskontów, które bardzo dynamicznie się rozwijają, jak np. sieć Dino. Aby na to odpowiedzieć, potrzebują rozwiązania, które nie jest już zupełnie niezależne, czyli oparte o partnerstwo, ale w przypadku którego są w stanie utrzymać swoją tożsamość. Jest to główny element, na którym im zależy, dlatego decydują się wejść do sieci franczyzowej Odido – wyjaśnia Dominik Branny.

Makro Polska ma w swojej strategii rozwój organiczny, planując rozwijać sieć franczyzową sklepów Odido.

- W pierwszym roku postawiliśmy sobie za cel, aby otworzyć 100 punktów i osiągnęliśmy to w październiku 2022 roku. Był to pierwszy rok rozruchowy, po którym chcemy co roku otwierać przez kolejne lata po 500 punktów Odido w formacie Elevate. Obecnie na rynku działa 2 tys. naszych sklepów Odido, tym nie mniej tylko 100 z nich stanowi nowy format i w tym kierunku zamierzamy się rozwijać. To jest główny punkt, na którym chcemy się koncentrować. Chcemy istniejącą już sieć transformować i dodatkowo otwierać zupełnie nowe punkty handlowe – komentuje prezes Dominik Branny.