Makro Polska ma receptę na czas wyzwań w gastronomii i handlu

- Miniony rok był rzeczywiście dobry z punktu widzenia osiągniętych wyników i ugruntowania w kluczowych obszarach naszej pozycji na rynku. Natomiast był to zdecydowanie trudny rok. Mamy jednak jasne przekonanie, że niezwykle istotny jest element symbiozy. Wiemy, że nie jesteśmy w stanie odnosić sukcesów jako Makro Polska nie upewniając się, że tworzymy warunki do odnoszenia sukcesów również przez naszych partnerów biznesowych, czy to w gastronomi, czy w handlu detalicznym. Jeśli nie bylibyśmy w stanie adoptować się, to - krótko mówiąc - nie mielibyśmy stabilnej oferty handlowej dla naszych partnerów – mówi Dominik Branny.

Jak dodaje, drugim, niezwykle istotnym elementem jest patrzenie z punktu widzenia konkurencyjności cenowej.

- Jesteśmy hurtownią, która działa zgodnie z tym, co określiliśmy w naszej strategii SCOR, mówimy o czystym, prawdziwym hurcie, w przypadku którego przyjeżdżający do nas profesjonalny klient kupuje w ofercie hurtowej większą ilość produktów. Jeśli kupuje ich większą ilość, cena musi być absolutnie konkurencyjna z punktu widzenia tego, by gwarantować właściwą marżę. Marża jest bowiem podstawą do osiągnięcia płynności finansowej i profitowości, dzięki którym można przetrwać na trudnym w dzisiejszych czasach rynku – komentuje prezes Dominik Branny.