Makro rusza ze szkoleniami dla przedstawiceli handlowych

Akademia Handlu Detalicznego to kompleksowy program szkoleniowy skierowany do sił sprzedaży, pracujących na co dzień z klientami detalicznymi. W czasie realizowania modułów Akademii uczestnicy zdobywają wiedzę z różnorodnych obszarów dotyczących rynku handlu detalicznego, m.in. jak wspierać rozwój franczyzy, w jaki sposób identyfikować potencjał franczyzowy i zakupowy sklepu oraz zdobywać wiedzę dotyczącą najnowszych trendów na rynku handlu detalicznego.

Program Akademii podzielony jest na 3 poziomy: brąz, srebro oraz złoto. Każdy poziom podzielony jest na 2 rozdziały: „Jak efektywnie prowadzić sklep” oraz „Identyfikacja potencjału i rozwój biznesu klienta”.

Poprzez uruchomienie Akademii, MAKRO Polska chce ułatwić uczestnikom tej ścieżki rozwojowej zdobywanie wiedzy o handlu detalicznym w interesujący i efektywny sposób.