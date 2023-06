Makro w Polsce: Nowa strategia, wygrana ze skarbówką i sprzedaż jednej z nieruchomości

Solidne wzrosty finansowe Makro w Polsce

W roku finansowym 2022 spółka Makro Cash and Carry Polska osiągnęła przychód w wysokości 6.793,14 mln zł oraz zysk netto w wysokości 10,41 mln zł, co stanowi polepszenie wyniku w porównaniu do roku

poprzedniego o 10,38 mln zł.

Spółka realizuje strategię wzrostu sprzedaży w kluczowych obszarach dostaw bezpośrednich oraz klientów z segmentu HoReCa. Struktura sprzedaży towarów nie uległa istotnej zmianie, tj. 95% stanowiły artykuły spożywcze a 5% - artykuły przemysłowe.

sCore – hurt na Maxa - nowa strategi Makro

W swoim sprawozdaniu finansowym za okres od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r. firma pisze, że wprowadziła nową strategię sCore – hurt na Maxa, której celem jest dodatkowe profilowanie na klientów profesjonalnych z sektora gastronomii i sklepów tradycyjnych, poprzez takie programy sprzedażowe jak Zielone Etykiety oraz wzmocnienie oferty franczyzowej Odido poprzez wprowadzenie programu Elevate.

Makro chce sprzedać jedną z polskich nieruchomości

Natomiast w sprawozdaniu centrali - Metro AG - czytamy, że w Polsce na sprzedaż wystawiona jest jedna nieruchomość. Zbycie ma zostać zakończone do połowy nadchodzącego roku finansowego (według tek informacji sprzedaż powinna już nastąpić).

Przypomnijmy, że w 2019 r. Metro Properties, firma nieruchomościowa Metro AG, sprzedała nieruchomości 11 sklepów Cash & Carry w Polsce, na Węgrzech i w Czechach w transakcji sprzedaży i leasingu zwrotnego. Portfel został przejęty przez FLE GmbH, Wiedeń, spółkę zależną francuskiej grupy LFPI, inwestującą w imieniu funduszu regulowanego AFI. Transakcja nie miała jakiegokolwiek wpływu na prowadzoną przez MAKRO działalność.

Makro vs. Urząd Skarbowy: 1:0

15 grudnia 2017 roku spółka otrzymała decyzję w zakresie postępowania

podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2011. Spółka zobligowana została do uiszczenia kwoty 121.502.206,97 zł.

Firma odwołała się od tej decyzji i po przejściu całej procedury administracyjno-prawnej ostatecznie w dniu 1 kwietnia 2022 roku Naczelny Sąd

Administracyjny przyznał rację spółce. 15 listopada 2022 r. Dyrektor Izby

Administracyjno-Skarbowej w Warszawie wydał decyzję, która uchyliła w całości decyzję organu pierwszej instancji i określiła wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2011 rok w kwocie 43.649.998,00 zł.

7 grudnia 2022 r. spółka otrzymała zwrot kwoty głównej, która podlegała postępowaniu w wysokości 114.545.027,61 zł. Następnie 14 grudnia otrzymała również zwrot odsetek od tej kwoty, w wysokości 51.426.744,00 zł.