Małe sklepy nie mają miejsca na magazynowanie butelek

Według nowego systemu opakowania będą mogły być zwrotne bez okazania paragonu, potwierdzającego sprzedaż w konkretnym punkcie. Dlaczego nowy system kaucyjny może stanowić dla wielu sklepów kolejne wyzwanie?

Otóż dobrowolnie do systemu będą mogły przystąpić sklepy o powierzchni handlowej do 100 m.kw., zaś powyżej tego metrażu będą do tego zobligowane. Przedsiębiorcy podkreślają, że sklepy o powierzchni handlowej ok. 100 m.kw. będą mogły mieć problem ze składowaniem butelek szklanych ze względu na brak wystarczającej przestrzeni, co będzie generować dodatkowe problemy i koszty. Zdaniem przedsiębiorców obligatoryjność przystąpienia do systemu kaucyjnego powinna się zaczynać od 500 m.kw. powierzchni handlowej.

- Sama idea wprowadzenia systemu kaucyjnego jest jak najbardziej dobra, jednak obecny projekt zawiera poważne luki, które wynikają z braku wzięcia pod uwagę struktury rodzimego handlu. W Polsce istnieje ponad 100 tyś. małych sklepów, które nie mają wystarczającej przestrzeni na dodatkowe magazynowanie opakowań. Brak miejsca to nie jedyne wyzwanie związane z nowym systemem – dochodzą również koszty urządzeń do recyklingu, które oscylują na poziomie nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jako sieć franczyzowa angażujemy się w dyskusję, starając się wpierać naszych przedsiębiorców w odpowiednim zrozumieniu problemu i jego rozwiązaniu – mówi Robert Rękas, prezes zarządu Lewiatan Holding, inicjatora Urodzonych Przedsiębiorców.