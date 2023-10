Małgorzata Kidawa-Błońska: Ważne, by każdy pracownik sklepu miał kilka niedziel wolnych

Reforma PiS sprawiła, że Polacy mają do dyspozycji jedynie siedem niedziel handlowych w roku. Czy jeśli opozycja przejmie władze, przepisy ulegną zmianie?

Ile będzie niedziel handlowych w roku?

- W każdej sprawie można się porozumieć. Ważne, by każdy pracownik sklepu miał kilka niedziel wolnych. Ważne też, by sklepy w niedziele były otwarte dla klientów, to da się połączyć. W interesie sklepów jest to, by pracownikom chciało się pracować, można wyznaczać inny dzień wolny za niedziele – mówiła przedstawicielka KO.

Więcej na wiadomosci.radiozet.pl

Przypomnijmy, w Polsce od 2018 obowiązuje zakaz handlu w niektóre niedziele, od 2020 zakaz obejmuje prawie wszystkie niedziele.

Od 1 marca do 31 grudnia 2018 roku handel był dozwolony w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, a także dwie niedziele przed Świętami Bożego Narodzenia i jedną niedzielę przed Wielkanocą.