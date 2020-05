Mariusz Światlski w walce o 360 mln zł składa zawiadomienie w sprawie podejrzenia płatnej protekcji

Do redakcji dlahandlu.pl Mariusz Świtalski przesłał oświadczenie, w którym czytamy "Złożyłem 6 kwietnia 2020 roku do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 230a par. 1 kodeksu karnego (płatna protekcja - red.) przez Macieja Gutowskiego oraz Iwonę Dziamską, którzy to brali udział w czynnościach sądowych związanych z wydaniem orzeczenia w przedmiocie zabezpieczenia".

Jak wynika z oświadczenia Mariusz Świtalski złożył też wniosek o nadzór Ministra Sprawiedliwości nad tym postępowaniem. W oświadczeniu czytamy, że "procedowanie wniosku o zabezpieczenie trwało w sądzie zaledwie 2,5 dnia (...) jego ocena w tak nieprawdopodobnie krótkim czasie rodzi szereg wątpliwości, co do rzeczywistego zbadania sprawy i legalności wydanej decyzji."

- Strona niezadowolona z orzeczenia sądu zawsze może wskazywać niemerytoryczne powody wydania jakiejś decyzji. Trudno w ogóle komentować oświadczenie pana Świtalskiego – zaznacza sędzia Joanna Ciesielska-Borowiec, rzecznik poznańskiego Sądu Okręgowego w Głosie Wielkopolskim. - W tej sprawie, zgodnie z przepisami, sąd miał ustawowy termin na rozpoznanie wniosku. Musiał wydać orzeczenie nie później niż po siedmiu dniach. Sąd najwidoczniej uznał, że roszczenie spółki jest uprawdopodobnione skoro wydał postanowienie o zabezpieczenie majątku - dodaje.

- Oświadczenie pana Mariusza Świtalskiego jest nieprawdziwe i jest instrumentalną grą w procesie cywilnym - podkreśla prof. Maciej Gutowski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu w komentarzu w Głosie Wielkopolskim. -Zostało ono przygotowane i złożone na potrzeby zażalenia w procesie, który spółka Forteam, którą reprezentuję, wytoczyła przeciwko temu panu jego spółkom o zapłatę około 300 mln zł z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń. To duża kwota, więc i metody, jak na załączonym obrazku. W tej sprawie poznański sąd, zgodnie z przepisami, miał siedem dni na rozpatrzenie wniosku o zabezpieczenie majątku złożonego przez spółkę Forteam. Orzeczenie zostało wydane w ciągu trzech dni. Twierdzenia pana Świtalskiego, jakoby doszło tutaj do uruchomienia jakichś koneksji, ma na celu wywarcie presji na sądzie cywilnym i wyłączenie mnie jako pełnomocnika. Fakt, że tamto zabezpieczenie było potrzebne, potwierdziło kolejne orzeczenie innego sądu o zabezpieczeniu majątku, w sprawie dotyczącej ochrony spółki Forteam przed niewypłacalnością dłużników z uwagi na zbywanie przez nich składników majątku - wskazuje prof. Gutowski.

Sprawa to kolejna odsłona sporu dotyczącego zabezpieczenia na kwotę 360 mln zł.

21 lutego 2020 roku Forteam Investments Ltd., spółka inwestycyjna należąca do amerykańskiej firmy private equity Delta Capital, uzyskała sądowe postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia przeciwko Mariuszowi Świtalskiemu oraz kontrolowanym przez niego spółkom należącym do Sowiniec Group, w wyniku czego ich aktywa zostały zajęte do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie. Roszczenie Forteam Investments opiewa na ponad 300 mln zł.