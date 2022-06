Marka Circle K pracuje nad bezdotykową kasą

Osiem razy szybciej niż tradycyjna kasa samoobsługowa

Mashgin opracował oparty na sztucznej inteligencji system samoobsługowy, który może skrócić czas realizacji transakcji nawet o 400%. System „Smart Checkout” wykorzystuje śledzenie komputerowe do identyfikacji produktów pod dowolnym kątem, bez konieczności skanowania kodów kreskowych. System szybko identyfikuje produkty i kupujący otrzymują tradycyjny paragon. Firma twierdzi, że transakcje można zrealizować w zaledwie 10 sekund, ośmiokrotnie szybciej niż w przypadku tradycyjnej kasy samoobsługowej.

Możliwość zróżnicowania asortymentów żywności na wynos

System osiąga 99,9% dokładności w rozpoznawaniu przedmiotów. Z łatwością identyfikuje różne warianty rozmiarów lub podobne przedmioty. Obejmuje to produkty na wynos, takie jak pizza, które często między sobą mogą bardzo się różnić. Urządzenie nablatowe można łatwo zainstalować w istniejących sklepach.

80% kupujących preferuje nowy system

Wdrożenie opiera się na fazie pilotażowej, w ramach której technologia została wprowadzona do 500 sklepów Circle K w Stanach Zjednoczonych i Szwecji, począwszy od 2020 roku. Technologia ta okazała się popularna wśród kupujących. 80% ankietowanych przez Mashgin użytkowników po raz pierwszy stwierdziło, że wolą go od tradycyjnych systemów kasowych lub innych systemów samoobsługowych. W ostatnim czasie system został zaktualizowany o możliwość korzystania z gotówki, zakupy paliw oraz integrację programów lojalnościowych w sklepach.

Sygnał dla branży

- Plany wdrożenia Circle K to sygnał dla branży o tym, jaka rolę pełnią nowe technologie w kwestii poprawy jakości obsługi kas. Inni detaliści będą obserwować, czy stworzy to przewagę konkurencyjną dla firmy. Z biegiem czasu przyjęcie różnych rodzajów technologii kasowych doprowadzi do zmiany układu sklepu, co będzie miało poważne konsekwencje dla dostawców produktów impulsowych – ocenia Stewart Samuel, Program Director – Canada, IGD Retail Analysis.