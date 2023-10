Marka własna i "promocja". Dzisiejsze zakupy bazują tyko na tych zwrotach

Wielu konsumentów zarządza kosztami, zwracając się ku markom sklepowym:

o 47% uważa, że marki sklepowe mają zazwyczaj dobry stosunek jakości do ceny.

o 42% polskich konsumentów twierdzi, że produkty marek sklepowych są dobrą alternatywą dla marek markowych.

o 39% uważa, że niektóre produkty marek sklepowych mają wyższą lub taką samą jakość jak marki firmowe.



"Siła marek własnych była widoczna w ciągu ostatnich 24 miesięcy, ponieważ w większości przypadków ich wzrost sprzedaży przewyższał dynamikę innych marek na rynku. Postrzeganie jakości produktów marek własnych przez konsumentów poprawiło się na przestrzeni lat, a oferowana wartość sprawiła, że stały się one coraz bardziej ciekawą opcją na półce. Przy obecnej dynamice, udział marek własnych może osiągnąć 25% całej sprzedaży artykułów spożywczych w ciągu najbliższej dekady, stwarzając wyjątkowe wyzwania, ale i możliwości dla tych, którzy rozpoznają tę nadchodzącą zmianę" - mówi Lauren Fernandes, Global Director of NielsenIQ Thought Leadership.

"Sklepy detaliczne i ich dostawcy muszą zdawać sobie sprawę z rosnącego znaczenia marek własnych w branży spożywczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Najlepsza strategia na przyszłość będzie zależna od specyfiki danej linii produktów. Jednym ze skutecznych podejść jest wyróżnianie swoich produktów, wspieranie innowacji i dążenie do zajęcia unikalnej niszy rynkowej zamiast być postrzeganym wyłącznie jako "przyjazna dla budżetu alternatywa". Współpraca z detalistami, którzy posiadają produkty marek własnych, niesie ze sobą różnorodne korzyści, w tym możliwość przewodzenia w konkretnych kategoriach produktowych i uzyskanie wcześniejszego wglądu w zmiany w ofercie produktów i segmentów cenowych." - komentuje Karolina Zajdel-Pawlak, dyrektor zarządzająca NielsenIQ w Polsce.

Pomimo piętrzących się trudności na polskim rynku FMCG, nadal możliwy jest wzrost wynikający nie tylko z posiadania podstawowego asortymentu lub skupiania się na markach własnych. Strategie takie jak wprowadzanie nowych, innowacyjnych produktów czy oferowanie produktów premium, które wpisują się w obecne trendy lub zaspokajają unikalne potrzeby nadal może przynieść dodatkową sprzedaż. Oczywiście taka wyspecjalizowana oferta produktowa nie będzie co do zasady dedykowana do wszystkich konsumentów. Tym bardziej kluczowe jest zrozumienie do jakiej grupy docelowej powinniśmy kierować naszą ofertę, co oznacza, że firmy jeszcze intensywniej muszą przeanalizować segmenty konsumentów, aby ich działania sprzedażowe były bardziej skuteczne.