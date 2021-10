Marka własna Spar coraz częściej ląduje w koszykach Polaków

Sieć Spar wprowadza innowacje w markach własnych – teraz dostępna jest pełna gama produktów SPAR N°1 Value. Asortyment obejmuje około 100 indeksów – w tym karmy dla zwierząt domowych, chusteczki do użytku domowego, do rąk i dla niemowląt, czy papier toaletowy.

Wzrost udziału marki własnej SPAR w sprzedaży w Polsce przekracza rokrocznie 22%, również w roku bieżącym.

Przeczytaj także: SPAR rozpoczął kampanię wizerunkową pod hasłem Klient nasz pan

SPAR w Polsce wprowadzi do oferty 70 ze 100 pozycji marki własnej SPAR N°1 Value jeszcze w tym roku. Obecnie SPAR Polska oferuje ponad 450 produktów pod własną marką, z czego 20% to produkty eksportowe – w tym wina z RPA i Włoch.

“Inwestycje firmy SPAR w jej asortyment wzmacniają siłę całej sieci w regionie. W ramach naszej współpracy ze SPAR International produkty marki własnej SPAR są dostępne dla wszystkich partnerów detalicznych w naszym centrum logistycznym w Starych Gnatowicach pod Warszawą – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu Wasz Sklep SPAR.