Market Plus - nowa sieć Specjału tworzona z myślą o najlepszych franczyzobiorcach

Na zdj. Krzysztof Tokarz, prezes GK Specjał. Fot. materiały prasowe

Grupa Specjał pracuje obecnie nad powstaniem nowej sieci sklepów o nazwie Market Plus. Sieć tworzona jest z myślą o najlepszych franczyzobiorcach firmy.

- Sieć tę tworzymy z myślą o naszych najlepszych dotychczasowych franczyzobiorcach. Jest to propozycja dla dosyć wąskiej grupy detalistów spełniających wszelkie oczekiwania związane z naszą współpracą i najlepiej realizujących założenia sieci, w ramach których obecnie funkcjonują. Zakładamy, że będą to placówki handlowe liczące co najmniej 150 mkw. powierzchni sprzedaży. Chcemy w nich wykorzystać najlepsze doświadczenia wszystkich uczestników procesu sprzedaży od dostawców poczynając, poprzez naszą firmę, zaś na umiejętnościach samych detalistów kończąc. Na przykład myślimy o wprowadzeniu znanej od lat instytucji kapitana kategorii, który będzie zajmował się organizacją półki sklepowej danej kategorii w taki sposób, aby najlepiej odpowiadała ona na potrzeby klientów. My wniesiemy know how dużego ogólnopolskiego dystrybutora. Przewidujemy, że oferta w sklepie Market Plus będzie z jednej strony ujednolicona, aby była wyznacznikiem sieci, z drugiej zaś odpowiadała na regionalne potrzeby. Już samo takie założenie narzuca konieczność dysponowania większą powierzchnią sprzedaży. Detalista biorący udział w projekcie może liczyć na o wiele większe niż dotychczas retro. Sklepy Market Plus będą działały w ramach wszystkich naszych spółek, czyli w Naszym Sklepie, Livio i w Rabacie Detal. Jednak założenia funkcjonowania tych placówek wszędzie będą podobne - zapowiada w firmowym kwartalniku Krzysztof Tokarz, prezes GK Specjał.

Grupa Specjał zrzesza prawie 9 tys. placówek.