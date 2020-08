Markety alkoholowe Eurocashu w rok podwoiły liczbę placówek

fot. materiały prasowe

28 sierpnia we Wrocławiu ruszy 100. sklep stworzonej przez Grupę Eurocash sieci marketów alkoholowych. To już 17. sklep Dużego Bena we Wrocławiu.

- Jesteśmy dumni, że stworzony od podstaw przez Grupę Eurocash projekt okazał się sukcesem i trafił w potrzeby polskich przedsiębiorców, czego dowodem jest otwarcie we Wrocławiu 100. sklepu sieci Duży Ben. Jednym z naszych priorytetów jest zapewnianie klientom szerokiego wyboru i różnorodności marek detalicznych. Pozwala to im rozwijać swój biznes i tym samym śmiało konkurować z wielkimi, centralnie zarządzanymi sieciami handlowymi, nie tylko ogólnospożywczymi. Sieć nowoczesnych marketów alkoholowych Duży Ben, jeden z rozwijanych przez nas konceptów, pozwala przedsiębiorcom spróbować swych sił na niezwykle atrakcyjnym rynku – mówi Jacek Owczarek, członek zarządu Grupy Eurocash.

Sieć Duży Ben funkcjonuje na rynku od 2016 roku. Poza Dolnym Śląskiem, działa również w województwach lubuskim, opolskim, śląskim, łódzkim i w Wielkopolsce, skąd się wywodzi. Koncept łączy szeroką ofertę produktów alkoholowych z pomocną obsługą, znającą trendy oraz zasady doboru alkoholi. Na półkach Dużego Bena znajdziemy ok. 1300 produktów, w tym: piwa rzemieślnicze, wina (również regionalne), alkohole mocne, przekąski i składniki potrzebne do przygotowania ulubionych drinków.

– Mimo ograniczeń i problemów związanych z epidemią koronawirusa, które dotknęły wszystkie sektory gospodarki, sieć Duży Ben rozwija się dynamicznie i konsekwentnie realizuje swoją strategię ekspansji. Otwarcie 100. sklepu, i tym samy podwojenie w rok liczby naszych placówek, to dla nas dowód, że format naszego marketu alkoholowego podoba się polskim konsumentom – mówi Dawid Kula, Dyrektor Generalny sieci Duży Ben.

- Epidemia koronawirusa i lockdown zmusiły nas do przesunięcia w czasie wcześniej planowanych otwarć. Teraz jednak, po zniesieniu większości obostrzeń, możemy realizować naszą ekspansję bez większych przeszkód stosując się do obowiązujących regulacji i zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa w naszych placówkach – dodaje Kula.

Przedsiębiorcy zainteresowani prowadzeniem Dużego Bena mogą skorzystać z możliwości otwarcia sklepu w systemie agencyjnym.

Razem z mężem mamy duże doświadczenie w biznesie, ale po raz pierwszy będziemy prowadzić sklep. Jednak to nie pierwszy Duży Ben w naszej rodzinie – nasz syn Norbert wraz z narzeczoną prowadzą już we Wrocławiu dwa markety tej sieci. Same sklepy i koncept Dużego Bena na tyle nam się spodobały, że postanowiliśmy otworzyć własny. Cała procedura, od wysłania aplikacji, była prosta i szybka – nawet jak na warunki epidemii – sieć szybko zaproponowała nam atrakcyjną lokalizację i zaczęliśmy szkolenia online. Na razie będziemy sami pracować za ladą. Chcemy poznać rynek i naszych klientów, ale też dobrze przygotować się na sezon świątecznych zakupów – mówi Barbara Kindel, prowadząca nowo otwarty sklep we Wrocławiu.

Duży Ben to format marketu alkoholowego, stworzony od podstaw przez Grupę Eurocash.