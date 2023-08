Markety Studenac mierzą się na Chorwacji z innymi wyzwaniami niż sklepy w Polsce

Rynek handlu detalicznego w Polsce ma bardzo wiele podobieństw do rynku w Chorwacji. Dotyczy to trendów, preferencji i wyborów konsumentów. - Istnieją natomiast pewne atrybuty, które są bardziej wzmocnione w zależności od położenia geograficznego – wyjaśnia Krzysztof Andrzejewski, przewodniczący Rady Nadzorczej sieci Studenac, należącej do Enterprise Investors.