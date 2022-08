Mars Polska: Jakie wyniki generuje gigant FMCG? Które segmenty są najbardziej rozwojowe?

W Mars Polska sp. z o. o., funkcjonują: segment słodyczy, segment karmy dla zwierząt wraz z segmentem dań gotowych oraz centrum usług personalnych dla jednostek Mars w Europie.

Segment słodyczy Mars Polska

W roku 2021 udział wartościowy oferowanych przez firmę Mars produktów czekoladowych, gumy do żucia i pastylek w rynku słodyczy w Polsce wyniósł 11,7 % (MAT grudzien 2021, AC Nielsen). Spółka odnotowała wzrost sprzedaży we wszystkich kanałach. W roku 2021 sprzedaż była jednak niższa niż w roku 2019 tj. przed rozpoczęciem pandemii COVID-19.

Spółka zanotowała wzrost wolumenu produkcji zarówno wyrobów czekoladowych w swojej fabryce w Janaszówku jak i gumy do żucia w fabryce w Poznaniu. W roku 2021 w Poznaniu ukończono rozbudowę fabryki, w tym oddano do użytku nową halę produkcyjną wraz z nową linią pakującą do

produkcji gumy w butelkach.





Segment karmy dla zwierząt Mars Polska

Segment karmy dla zwierząt to wciąż dynamicznie rozwijająca się kategoria w Polsce. W 2021 roku rynek Polski zanotował wzrost wolumenowy na poziomie 5% i wzrost wartościowy na poziomie 11%. Do wzrostu całej kategorii przyczyniają się również coraz silniej obecne trendy: humanizacja zwierząt, wzrost świadomości właścicieli pupili o ich potrzebach żywieniowych oraz zmiany demograficzno-społeczne. W ujęciu klienckim głównymi motorami wzrostu są niezmiennie formaty dyskontowe, a także formaty convenience i e-commerce.

Segment dań gotowych Mars Polska

Wartość sprzedaży w segmencie importowanych dań gotowych w roku 2021 spadła względem 2020 roku o 13%.

Sytuacja finansowa Mars Polska

Wartość osiągniętej w 2021 roku całkowitej sprzedaży wyniosła 4.109.809.015 zł. Przepływy z działalności operacyjnej wyniosły 668.730.678zł i wzrosły o 69,49% w stosunku do roku ubiegłego. Zysk brutto wyniósł 275.678.715 zł i jest wyższy o 76.451.145 zł od osiągniętego w roku

ubiegłym. Spółka osiągnęła poziom rentowności brutto sprzedaży w wysokości 6,7%, zaś zysk netto wyniósł 199.761.099 zł.

Na ostatni dzień roku 2021 spółka zatrudniała 2.837 pracowników tj. o 31 osób więcej niż w roku ubiegłym.

Plany rozwojowe Mars Polska

Na ten rok spółka zaplanowała dołożenie wszelkich starań w celu utrzymania

wzrostowego trendu sprzedaży w segmencie karmy dla zwierząt, kontynuacja wzrostu sprzedaży słodyczy na rynku krajowym po spadku w roku 2020 oraz utrzymanie zyskowności.

Na 2022 rok planowany jest dalszy rozwój mocy produkcyjnych po stronie karmy dla zwierząt oraz zakończenie budowy nowej fabryki. Celem fabryki czekolady jest modernizacja kolejnych linii produkcyjnych, utrzymanie wysokiego poziomu serwisu, doskonalenia efektywności oraz dostarczania produktów wysokiej jakości.

W roku 2022 w Poznaniu będzie realizowany dalszy rozwój mocy produkcyjnych poprzez zwiększanie

efektywności.