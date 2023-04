Marzec w handlu: Zmiana warty w Netto, sieci handlowe pokazują roczne raporty

Nowy szef Netto w Polsce

Nowym dyrektorem zarządzającym Netto Polska mianowany został Brian Nyeng Olesen, dotychczasowy dyrektor działu Commercial w Grupie Salling. Zastąpił Hugo Mesquitę, który objął stanowisko dyrektora generalnego Netto Polska pod koniec 2021 r. Wcześniej 11 lat pracował w Biedronce.



- Brian nie ma sobie równych w osiąganiu wyjątkowych wyników handlowych, bardzo dobrze zna Grupę Salling oraz nasz asortyment i biznes od środka. Razem z resztą zespołu zarządzającego będzie pracował nad wdrażaniem w Polsce sprawdzonych rozwiązań - powiedział Per Bank, CEO Grupy Salling.

Biedronka zadowolona z wyników za 2022 rok

Grupa Jeronimo Martins pokazała wyniki za 2022 rok. Przychody grupy wyniosły 25,4 mld euro (wzrost o 21,5 proc. rdr). Sprzedaż sieci Biedronka wyniosła 17,6 mld, o 20,9% więcej rdr.

- Nie śniliśmy, że osiągniemy kiedyś takie poziomy sprzedaży. Jest to kamień milowy w naszym rozwoju, ale także wielka odpowiedzialność związana ze wsparciem naszych klientów w walce z inflacją - skomentował Pedro Soares dos Santos, prezes Jeronimo Martins.

W 2023 r. Biedronka otworzy ok. 130-150 nowych sklepów i zmodernizuje ok. 350 placówek. Z kolei sieć drogerii Hebe ma w planach rozwój e-sklepu oraz otwarcie ok. 30 placówek stacjonarnych.

W 2023 roku Jeronimo Martins zamierza przeznaczyć 1 mld euro na inwestycje, z czego 45 proc. z tej kwoty zostanie przeznaczone na rozwój w Polsce.

Dino z miliardem zł zysku

19,8 mld zł przychodów odnotowała spółka Dino Polska S.A. w 2022 roku. To o 6,44 mld zł więcej niż w 2021 roku (13,36 mld zł). Dino przekroczyło też granicę miliarda zł zysku netto. Wyniósł on 1,13 mld zł wobec 805 mln zł w 2021 roku. Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w 2022 roku 28,5 proc.

Co planuje spółka na ten rok? - Z większą ostrożnością niż dotychczas będziemy podchodzić do finansowania zewnętrznego w związku z wysokimi stopami procentowymi, oraz do procesu wyboru nowych lokalizacji i budowy sklepów, by minimalizować wpływ inflacji na nasze koszty rozwoju. Oczekujemy, że w 2023 roku przełoży się to na wzrost ogólnej liczby sklepów Dino o niskich kilkanaście procent - poinformowali przedstawiciele Dino.

Eurocash porządkuje franczyzę

W 2022 roku skonsolidowana sprzedaż Grupy Eurocash osiągnęła 30,9 mld zł, co oznacza wzrost o 17,4% w porównaniu z rokiem 2021. Na koniec ubiegłego roku łączna liczba sklepów skupionych w sieciach organizowanych przez Grupę Eurocash liczyła 15,5 tys. placówek wobec około 17 tys. na koniec 2021 roku. Spadek ten wynika głównie z przeprowadzonej na przełomie 2022 i 2023 roku weryfikacji liczby sklepów ABC aktywnie współpracujących z Eurocash. W strategii na lata 2023-2025 Grupa zakłada pozyskanie do sieci partnerskich i franczyzowych około 500 sklepów rocznie.

8 tys. franczyzobiorców Żabki i nowy koncept w centrach handlowych

W marcu do sieci Żabka dołączyła 8000. franczyzobiorczyni. Przy okazji tego otwarcia Żabka podała, że coraz więcej osób uruchamia placówki pod jej szyldem także w mniejszych miejscowościach i na terenach wiejskich. W 2022 r. pierwsze sklepy sieci powstały aż w 154 nowych lokalizacjach.

Żabka uruchomiła także nowy koncept - wyspę handlową. Pierwsza ruszyła w poznańskiej galerii handlowej Pestka, wkrótce otworzą się kolejne.

Przełomowy wyrok ws. handlu w niedziele

Minął ponad rok od uszczelnienia zakazu niedzielnego handlu, który zamknął sieciom handlowym możliwość działania w ten dzień jako placówka pocztowa. Sklepy nie rezygnowały jednak z otwierania się w siódmy dzień tygodnia, korzystając z innych wyjątków przewidzianych w ustawie.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze potwierdził, że część z wyłączeń spod zakazu handlu przewidzianych w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta nadal nie zawiera żadnych dodatkowych kryteriów, czy warunków ich zastosowania. Dotyczy to między innymi wyjątku przewidzianego dla podmiotów prowadzących wypożyczalnie sprzętu sportowego czy wypożyczalnie książek. Dało to podstawę do prowadzenia sprzedaży w sklepach będących jednocześnie wypożyczalniami.

Allegro wchodzi do Czech

Allegro zamknęło 2022 rok rekordową liczbą aktywnych kupujących jak i dostępnych na platformie ofert. Kolejnym celem jest uruchomienie Allegro.cz jeszcze w tym roku.

Wartość sprzedaży brutto (GMV) (wartość towarów sprzedanych za pośrednictwem polskiej platformy) w całym ubiegłym roku zwiększyła się o 15,9% rdr, do 49,4 mld zł. Przychody polskiej części biznesu Allegro wzrosły o 24,1%, do 6,65 mld zł.

InPost będzie inwestować na zagranicznych rynkach

Rekordowe przychody w wysokości 7 079,1 mln zł odnotowała Grupa InPost w 2022 r., z czego 40,7 proc. stanowiły przychody z rynków międzynarodowych (w porównaniu do 25,0 proc. zagranicznych przychodów Grupy w 2021 r.). Wolumen obsłużonych przesyłek zwiększył się w ciągu roku o 44 proc. rdr, sięgając 744,9 mln sztuk. InPost odnotował wzrost na każdym z kluczowych rynków. Grupa zakłada, że wydatki inwestycyjne w 2023 r. wyniosą 1,1 - 1,2 mld zł, z czego większość zostanie przeznaczona na rozwój na rynkach międzynarodowych.

Leroy Merlin opuszcza Rosję, Auchan przeprowadza rebranding

Władze Grupy ADEO podały, że proces wycofywania się sieci Leroy Merlin z rosyjskiego rynku rozpoczął się kilka miesięcy temu.

- Po ponad 18 latach działalności w Rosji opuszczamy ten rynek. Przekazanie kontroli nad Leroy Merlin lokalnemu zarządowi powinno ocalić miejsca pracy 45 tys. osób. Proces ten jest efektem rozpoczętych kilka miesięcy temu prac związanych z międzynarodowymi regulacjami. Jest następstwem wstrzymania przez ADEO wszystkich nowych inwestycji w Rosji i stopniowego uniezależniania się lokalnych operacji - oświadczyła Grupa.

Leroy Merlin ma 100 sklepów w tym kraju. Transakcja będzie podlegała zatwierdzeniu przez odpowiednie władze w Rosji.



Auchan wciąż działa na tym rynku. Detalista zdementował jednak informację agencji Reuters o inwestycji w nowy format i chęci podwojenia udziałów.

- Auchan kategorycznie zaprzecza jakoby firma otwierała nowe sklepy w Rosji. Nie, Auchan nie otwiera nowych sklepów ani nie tworzy nowych powierzchni sprzedaży w Rosji. Nie, Auchan nigdy nie planowało podwojenia liczby sklepów w Rosji. (...)Tak, Auchan Retail wstrzymało wszystkie inwestycje swojej rosyjskiej spółki zależnej. Tak, Auchan Retail bezwzględnie przestrzega warunków obecnego embarga i sankcji, działając w ściśle określonych ramach prawnych. 9 marca br. Auchan Russia ogłosiło rebranding jednego z istniejących już sklepów sieci (funkcjonujących pod marką Atak) na markę "My Auchan". Wprowadzenie tej marki sklepów w formacie ultra-convenience na rynek rosyjski zainaugurowane zostało już w 2016 roku - czytamy w oświadczeniu Auchan Retail.