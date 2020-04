Maseczki ochronne będą obowiązkowe na zakupach?

Maseczki ochronne będą obowiązkowe? fot. shutterstock

Minister Zdrowia, Łukasz Szumowski, rozważa wprowadzenie powszechnego obowiązku noszenia maseczek ochronnych.

Czy po wprowadzeniu obowiązkowych rękawiczek ochronnych czeka nas nakaz noszenia maseczek w sklepie? Tego możemy dowiedzieć się już za kilka dni.

– Powoli powinniśmy iść w kierunku obowiązkowych maseczek na ulicach, w sklepach, w pracy – mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski w TVN24. – Mamy coraz więcej ludzi bezobjawowo zakażonych i wtedy ta maseczka ma sens – tłumaczył.

W Europie obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych wprowadziły już Włochy, Czechy i Wielka Brytania.

Przypomnijmy, że od 2 kwietnia sklepy mają obowiązek zapewnienia klientom jednorazowych rękawiczek lub środków do dezynfekcji rąk.

Ponadto, do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas i liczby 3. To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów.

Wprowadzono również zapis o specjalnych godzinach (od 10 do 12) na zakupy tylko dla osób powyżej 65 roku życia.