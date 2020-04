Maseczki po 1,61 zł za sztukę w Żabce. Limit dla klientów 10 sztuk

Mr. Aptekarz ;) 2020-04-14 22:12:54

Apteki tez kupują drożej, to co dostają przydzielone z jedne z hurtowni w normalnej cenie, to ilość na pare godzin sprzedaży. Niestety łańcuszek jest długi.



Żabka kupiła hurtowo 8mln bezpośrednio w Chinach, dzięki temu tez ma inne ceny.







Należy jeszcze zwrócić uwagę na fak ze napisali „niemedyczne” wiec mogą znacznie odbiegać od tego co ma apteka