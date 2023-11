Maspex na FRSIH: ESG to uzupełnienie zdrowego biznesu, nie odwrotnie

- Ogrom naszego wysiłku idzie w tym kierunku, aby przeciwdziałać globalnemu ociepleniu. A co będzie jak się nie uda? Wszystko stawiamy na 1 kartę, ale musimy inwestować w scenariusze adaptacyjne. Jak zmienić profil naszego rolnictwa, aby w zmienionych warunkach klimatycznych się rozwijało? Maspex się na to przygotowuje. Jest cały szereg upraw, które mogą być realizowane w Polsce w nowych warunkach klimatycznych. Przykładem jest nowa odmiana pomidora gruntowego, warzywo może rosnąć w trudniejszych warunkach. Te 1,5°C o które walczymy może zostać przekroczone. Trzeba mieć scenariusz B - podsumował uczestnik debaty.

AI szansą dla polskiego rolnictwa?

Prezes Grupy Maspex odniósł się do trudnej sytuacji w polskim rolnictwie.

- Mamy tutaj do czynienia z opóźnieniem branży. Jednak nowe technologie, a w szczególności AI może tutaj pomóc. Trzeba szukać rozwiązań, aby produkować więcej z hektara, ale przy mniejszym zużyciu wody. W rolnictwie możemy przeskoczyć pewien etap rozwoju, tak jak to zrobiła to bankowość. Ominięto etap czeków i od razu "wskoczono w technologię" - wyjaśnił.