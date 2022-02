Maspex: Wódki Żubrówka, Soplica, Abolwent oraz Bols przeszły w polskie ręce

- Na początku bieżącego tygodnia została podpisana finalna umowa. Ostatnią formalną czynnością była zmiana zarządu i objęcie operacyjnej kontroli nad CEDC, co nastąpiło w dniu wczorajszym. Nasze portfolio powiększyliśmy o kolejne kultowe marki - Żubrówkę, Soplicę, Absolwenta oraz markę Bols – mówi Dorota Liszka, rzecznik prasowy Grupy.

24 listopada Maspex uzyskał zgodę UOKiK na dokonanie tej koncerntarcji.

CEDC to lider na rynku wódki z udziałem powyżej 47% (ilościowo) i największy importer zagranicznych alkoholi w naszym kraju. Posiada portfolio wiodących marek wódki takich jak: Żubrówka (wolumenowy nr. 3 na globalnym rynku wódki, obecna na 86 rynkach), Soplica (światowy nr. 8), Absolwent i Bols. Obok marek, które produkowane są w zakładach w Białymstoku i Obornikach Maspex nabył prawa do dystrybucji na polskim rynku m.in. win Carlo Rossi, Frontera, Barefoot i Gancia oraz alkoholi kolorowych: Grant’s, Glenfiddich i Tullamore D.E.W., Metaxa, Jȁgermeister, Cointreau, Campari, Aperol, czy Remy Martin.

Dzięki transakcji powstała największa polska grupa spożywcza.

Produkcja alkoholowego asortymentu Grupy jest prowadzona w zakładach produkcyjnych w Obornikach i Białymstoku. W ramach struktury organizacyjnej Grupy powstała kolejna jednostka biznesowa – Business Unit Spirits, który ma swoją niezależność biznesową i będzie skupiał wszystkie funkcje niezbędne do prowadzenia przez niego działalności, w tym handlowe, marketingowe oraz produkcyjne. Budowa nowego biznesu odbędzie się w oparciu o kompetencje pracowników spółki CEDC, nowoczesne zaplecze produkcyjne i liderskie marki.

CEDC należało do Grupy Roust, która jest jednym z największych zintegrowanych producentów i dystrybutorów napojów alkoholowych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz drugim co do wielkości producentem wódki na świecie.