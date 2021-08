Mastermedia z dostawami do sklepów w Luksemburgu

Mastermedia, firma eksportująca żywność z Polski, wysłała pierwsze dostawy do rodzimych sklepów w Luxemburgu. To 7. państwo, obok Wielkiej Brytanii, Niemiec, Niderlandów, Irlandii, Belgii i Szwecji, do którego za pośrednictwem lubelskiej firmy docierają polskie produkty.