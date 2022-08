Maxima wspiera Stokrotkę w umacnianiu pozycji na rynku supermarketów

W 2021 roku Stokrotka zwiększyła przychody o 14,6 proc, do 1 087 mln euro, a w tym roku chce przekroczyć próg 900 sklepów. Wywodząca się z Lublina sieć już od 28 lat funkcjonuje na polskim rynku.

W marcu Maxima z sukcesem zakończyła emisję obligacji z 12-miesięcznym okresem zapadalności. Wartość oferty wyniosła 35 mln euro. Także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) wierzy w litewską spółkę - zainwestował w Maxima Grupe 72 mln euro. Środki zostaną przeznaczone na kolejną emisję obligacji.

Stokrotka chce się rozwijać zarówno organicznie, jak i poprzez przejęcia.

– Stokrotka rozwija się bardzo dynamicznie, w ubiegłym roku otworzyliśmy 102 sklepy. W tym roku planujemy jeszcze przyspieszyć nasze prace i dołączyć do sieci około 150 nowych placówek. Biorąc pod uwagę taki kierunek działań, zdecydowaliśmy się m.in. na rozwój systemu transportu i magazynowania produktów mrożonych. Podjęliśmy więc decyzję o rozpoczęciu współpracy z firmą Frigo Logistics– powiedział Mirosław Wawryszczuk, członek zarządu Stokrotki, dyrektor sprzedaży i marketingu.

Frigo Logistics obsługuje wszystkie sklepy Stokrotki, zlokalizowanych w całej Polsce. Start obsługi pierwszych punktów rozpoczął się na początku marca br., a umowa zawarta między firmami obowiązuje na okres 5 lat. Operator będzie świadczyć dla Stokrotki pełne usługi logistyczne w zakresie magazynowania i transportu produktów mrożonych, wprost ze swojego centrum dystrybucyjnego w Radomsku.

To nie jedyna inwestycja Stokrotki w tym roku.

Stokrotka rozbudowuje zaplecze magazynowe

W styczniu Stokrotka wynajęła 2 835 mkw. powierzchni magazynowej oraz 125 mkw. powierzchni biurowej na terenie 7R Park Bydgoszcz I.

– Dynamiczny rozwój naszej sieci wymaga sprawnej i szybkiej dystrybucji towarów. Zawarcie tej umowy jest kolejnym krokiem w naszej handlowej ekspansji – mówił Mirosław Wawryszczuk.

Parę miesięcy później Stokrotka otworzyła rozbudowane centrum dystrybucyjne w Teresinie. Zlokalizowany w województwie mazowieckim magazyn zajmuje ponad 34 tys. mkw. powierzchni. Centrum zaopatruje w artykuły spożywcze około 400 sklepów. Inwestycja wspiera również nowo otwierane placówki. Zwiększenie powierzchni magazynowej sprawiło, że codziennie z centrum w Teresinie wyjeżdża do sklepów około trzech tysięcy palet z produktami.

Z kolei w Lublinie powstał pierwszy magazyn, realizujący zamówienia złożone w sklepie internetowym sieci. Klienci robiący zakupy online mają dzięki niemu dostęp do kilku tysięcy artykułów.

Stokrotka przejmuje

Stokrotka głośno mówi o swoich aspiracjach akwizycyjnych. W tym roku poczyniła już kroki ku przejęciom innych sklepów.

W lipcu do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęło zgłoszenie zamiaru koncentracji. Sprawa dotyczy pośredniego przejęcia przez Emperia Holding (należący do Maxima Grupe, właściciela Stokrotki) części mienia należącego do P.P.H.U. „Ewmaj Jędrzejczyk i Spółka”.

Przejmowana od Ewmaj część mienia ma posłużyć do prowadzenia sprzedaży detalicznej artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku w sklepach, których transakcja dotyczy. Emwaj prowadzi sklepy pod szyldem TOP Market.

Także w lipcu Stokrotka poinformowała o podpisaniu umowy przejęcia 14 sklepów spożywczych, działających w województwie mazowieckim. Ich oczekiwana sprzedaż ma wynosić ponad 100 mln zł.

– Zawarta umowa jest dla nas kolejnym ważnym krokiem w rozwoju Stokrotki. W 2021 roku dołączyliśmy w ten sposób do naszej sieci 8 placówek w województwie mazowieckim. Konsekwentnie realizujemy więc dalej strategię budowania naszej pozycji na rynku – powiedział Arūnas Zimnickas, dyrektor zarządzający, prezes zarządu Stokrotki.

Stokrotka rozwija dodatkowe usługi

Stokrotka wraz z operatorem kurierskim DPD Polska i firmą Pointpack rozwija usługi dotyczące obsługi przesyłek.

– Możliwość załatwienia kilku spraw w jednym, dogodnym miejscu i czasie sprawia, że klienci chętnie korzystają z dodatkowych usług dostępnych w naszych sklepach. Odpowiadając na ich potrzeby, rozwijamy więc usługi kurierskie dostępne w Stokrotkach. Nadawać i odbierać paczki korzystając z usługi DPD Pickup można już we wszystkich sklepach Stokrotka Express – informowała Daria Raganowicz, specjalista ds. PR i komunikacji zewnętrznej Stokrotki.

Sieć w tym roku uruchomiła także aplikację mobilną „Nasza Stokrotka”, dzięki której można robić zakupy w promocyjnych cenach.

Supermarketowa sieć konsekwentnie inwestuje również w kasy samoobsługowe. Ma ich już ponad 500.