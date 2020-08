Mazurska Manufaktura Alkoholi planuje debiut giełdowy w tym rokiu

Mazurska Manufaktura Alkoholi - producent kraftowych alkoholi mocnych – planuje do końca roku debiut na rynku NewConnect. W ramach ubiegłorocznej kampanii crowdfundingowej spółka pozyskała ponad 2,5 mln zł.

Mazurska Manufaktura Alkoholi to rodzinna firma z siedzibą w zabytkowym, ponad 100-letnim browarze w Szczytnie.

W lipcu 2019 roku spółka pozyskała w ramach kampanii prowadzonej na jednej z platform crowdfundingowych 2,54 mln zł od ponad 1000 nowych akcjonariuszy.

– Od tego czasu zrealizowaliśmy większość zakładanych celów: doposażenie zakładu, zwiększenie skali produkcji, a także rozwój oferty o produkty kraftowe. W ramach ponadprogramowych działań, wprowadziliśmy na rynek linię produktów dezynfekujących pod marką MM Hygienic, a także stworzyliśmy i wprowadzili gamę importowanych kraftów: szkockiej whisky, ginu i dwóch rodzajów rumów karaibskich – mówi Jakub Gromek, prezes zarządu Mazurskiej Manufaktury Alkoholi.

Spółka podpisała w lipcu umowę z Domem Maklerskim INC SA, który pracuje nad przygotowaniem Manufaktury do tegorocznego wejścia na GPW. Zanim to jednak nastąpi, firma ma jeszcze w planach dodatkową emisję akcji serii E na platformie Crowdconnect, jako że w tej chwili rozproszenie akcji nie jest wystarczające, by uzyskać zielone światło na NewConnect. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na uruchomienie produkcji piwa Jurand w zabytkowym Browarze w Szczytnie.