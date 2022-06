Mecz Polska - Belgia: Co Polacy kupują na mecze polskiej reprezentacji?

Liga Narodów UEFA

Rozpoczął się senon piłkarski a wraz z nim kolejne mecze polskiej reprezentacji. Biało-czerwoni w czerwcu zmierzą się z Walijczykami, Belgami i Holendrami. 1 czerwca 2022: Polska – Walia (dom)

8 czerwca 2022: Belgia – Polska (wyjazd)

11 czerwca 2022: Holandia – Polska (wyjazd)

14 czerwca 2022: Polska – Belgia (dom)

Lidl - co najchętniej kupują Polacy przed meczami?

O preferencje zakupowe Polaków i wzrosty sprzedaży przekąsek i napojów zapytaliśmy sieci Lidl i Aldi.

W sklepach Lidl w czasie popularnych zawodów sportowych np. mistrzostw piłki nożnej kategoria słonych przekąsek oraz napojów cieszy się sporym zainteresowaniem klientów. Przed meczami klienci najchętniej sięgają po słone przekąski, napoje, a także piwo - alkoholowe, ale też bezalkoholowe.

- Słone przekąski, w tym np. chipsy, krakersy i paluszki oferujemy w ramach marki własnej Snack Day. Natomiast orzechy, bakalie oraz suszone owoce są dostępne pod marką własną Alesto. Warto podkreślić, że nieustanie rozwijamy marki własne i wprowadzamy nowości produktowe. W ramach marki Snack Day oferujemy takie produkty jak m.in. chipsy warzywne lub BIO chipsy ziemniaczane. Natomiast wszystkie chipsy naszej marki są produkowane na bazie oleju słonecznikowego, który stanowi bardziej zrównoważoną dla środowiska i zdrowszą alternatywę w stosunku do oleju palmowego. Zredukowaliśmy również zawartość soli dodanej w chipsach ziemniaczanych Snack Day. W ofercie posiadamy duży piw - zarówno koncernowych, jak i rzemieślniczych. Zauważamy, że coraz większym zainteresowaniem cieszą się piwa bezalkoholowe, dlatego w sklepach Lidl Polska klienci mają dostęp do ich szerokiej oferty, która jest stale dostępna. Okres rozgrywek sportowych oraz wakacje to także czas, gdy klienci częściej sięgają po napoje oraz lody - mówi nam Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska.

Aldi: W czasie trwania Mistrzostw Europy w 2021 wzrost sprzedaży w kategoriach przekąsek wahał się od 15% do ponad 50%

Sieć Aldi dostrzega wzrosty sprzedaży piwa czy przekąsek przed ważnymi

wydarzeniami sportowymi.

- Im wyższa jest ich ranga, im Polacy mocniej kibicują tym większa jest sprzedaż. Dla przykładu, w czasie trwania Mistrzostw Europy w 2021 wzrost sprzedaży w kategoriach przekąsek takich jak chipsy, krakersy, orzeszki, lody oraz napoje (piwa alkoholowe i bezalkoholowe) w zależności od wagi meczu wahał się od 15% do ponad 50% - zdradza nam Luiza Urbańska, Specjalista ds. Komunikacji ALDI Sp. z o.o

Polacy zasiadając przed telewizorami kibicując chętnie sięgają po chipsy, orzeszki i piwa. - Dużą popularnością w sklepach ALDI cieszą się produkty marek własnych, np. - Trader Joe’s. W jej bogatym wachlarzu znajdziemy różnego rodzaju orzeszki – makadamia, orzeszki ziemne solone, prażone, w chrupkiej skorupce, pistacje solone, prażony słonecznik oraz chipsy jabłkowe. Równie popularne są przekąski marki własnej Sun Snacks oraz Feurich - klienci chętnie wybierają chipsy, popcorn, krakersy, mini chrupki czy paluszki. Zauważamy także, że kibice coraz chętniej sięgają po zdrowe przekąski, a w ciepłe dni, kiedy kibicują całe rodziny, także po lody - dodaje nasza rozmówczyni.

Duża część rozgrywek odbywa się w ciągu pracującego tygodnia, co powoduje, że wzrasta także zainteresowanie alternatywnymi piwami, w tym piwami bezalkoholowymi lub o obniżonej zawartości alkoholu.

- Choć pozornie może wydawać się to zaskakujące, w sezonie wiosenno–letnim Polacy chętnie kibicują przy grillach. W ALDI oferujemy mnóstwo produktów, które doskonale sprawdzą się do kibicowania na świeżym powietrzu w gronie najbliższych - mówi Luiza Urbańska.