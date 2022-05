Medmix, Sulzer, Go Sport - kolejne firmy z listy sankcyjnej zawieszają działalność

Spółka medmix podaje, że niemal 300 pracowników, blisko 100 kontrahentów i 240 lokalnych dostawców oczekuje w zawieszeniu na zmianę decyzji rządu.

Sankcje dotyczą mniejszościowego udziałowca medmix, Viktora Vekselberga.

- Urzędnicy rozszerzyli sankcje na medmix Polska, pomimo tego że aktywa Vekselberga zostały przez spółkę zamrożone jeszcze w 2018 roku, a firma wspiera poszkodowanych w napaści Rosji na Ukrainę, uchodzców. medmix nie jest objęty sankcjami w żadnym innym kraju. W konsekwencji decyzji polskiego rządu, firma nie może kontynuować swojej działalności w innych krajach - tłumaczy firma.

Wniosek o wykreślenie z polskiej listy sankcji

Firma medmix złożyła wniosek o pilne wykreślenie z polskiej listy sankcji, przedstawiając analizę prawną, która jednoznacznie potwierdza brak kontroli Victora Vekselberga nad jakimikolwiek podmiotami medmix, w tym medmix Polska. Jest on obecnie rozpatrywany przez właściwy organ administracji rządowej.

- W konsekwencji nałożonych sankcji oraz opóźnień w uzyskaniu odpowiedzi, firma jest zmuszona - ze skutkiem natychmiastowym - zawiesić do odwołania produkcję w swoim podwrocławskim zakładzie. Decyzja urzędników była tym bardziej zaskakująca, że firma prezentuje jasno swoje stanowisko wobec agresji Rosji na Ukrainę. Firma przekazała łącznie ponad 1,3 mln złotych – w tych część pieniędzy zebranych przez pracowników - na rzecz organizacji charytatywnej Save the Children, ze wskazaniem przekazania pomocy dzieciom, które ucierpiały w wyniku inwazji na Ukrainę. Firma sama wstrzymała sprzedaż do firm będących własnością

rosyjską - czytamy w oświadczeniu firma.

Firma dodaje, że Victor Vekselberg nie ma żadnej kontroli nad podmiotami zależnymi medmix. Fakt ten potwierdza licencja wydana przez amerykański urząd ds. kontroli aktywów zagranicznych (OFAC) w kwietniu 2018 r., kiedy ten został umieszczony na amerykańskiej liście sankcyjnej. Trafił na nią w efekcie aneksji Krymu przez Rosję.



medmix zatrudnia w swojej polskim oddziale 283 pracowników i współpracuje z blisko 100 kontrahentami, 240 lokalnymi dostawcami. Dlatego przedstawiciele firmy ponowili wniosek o zwolnienie z sankcji, które są zdaniem firmy błędne i nie leżą w interesie polskiego społeczeństwa i gospodarki, ani pracowników oraz ich rodzin.

Sulzer zawiesza działalność w Polsce z powodu nałożonych sankcji

Powodem zaprzestania działalności dwóch spółek Sulzer w Polsce są sankcje nałożone przez polski rząd, które objęły głównego udziałowca – Victora Vekselberga.

- Stało się tak pomimo tego, że Sulzer zamroził aktywa Vekselberga jeszcze w 2018 roku, a firma jasno wyraziła swoje stanowisko wobec agresji Rosji na Ukrainę, przekazując na pomoc uchodźcom w Polsce ponad 1,4 mln złotych oraz organizując zbiórki rzeczowe. Skutki sankcji dotykają 192 pracowników oraz rzeszę klientów, partnerów biznesowych i dostawców na terenie Polski. Polska jest jedynym krajem, w którym Sulzer został wpisany na listę sankcyjną - informuje firma.

Zarząd Sulzer apeluje do rządu o pilne skreślenie z polskiej listy sankcyjnej, przedkładając analizy niezależnych prawników, potwierdzające brak kontroli Vekselberga nad podmiotami Sulzer Group, do których należą objęte sankcjami: Sulzer Pumps Wastewater Poland i Sulzer Turbo Services Poland. Aktualnie trwają w tej sprawie rozmowy pomiędzy rządami Polski i Szwajcarii.

Prezes Sulzer, Frédéric Lalanne, skomentował - Jesteśmy niezwykle rozczarowani decyzją polskiego rządu o objęciu sankcjami naszych podmiotów. Zależy nam na dalszych rozmowach, mających na celu przekonanie polskich władz do zmiany decyzji. Aktualnie ze względu na sankcje, nie jesteśmy w stanie wypłacić pensji naszym pracownikom ani opłacić kontrahentów. Liczymy na to, że polski rząd zrozumie przedstawione fakty, negatywny wpływ nałożonych sankcji na pracowników oraz uczestników naszego łańcucha dostaw i zrewiduje swoją decyzję.