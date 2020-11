Mere otwiera drugi sklep w Polsce

Na zdj. sklep Mere w Częstochowie (fot. Cezary Ciosek dla dlahandlu.pl)

25 lipca w Częstochowie został otwarty pierwszy w Polsce sklep sieci Mere. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze przed końcem roku ruszy kolejna lokalizacja rosyjskiej sieci. Tym razem będzie to Radom.

KIlka dni temu w sieci pojawiły się ogłoszenia dotyczące pracy dla operatora Mere w Polsce czyli spółki Torgservis PL. Sieć poszukuje kierownika pracy do sklepu w Radomiu. Jego zakres obowiązków to: organizacja i zarządzanie wszystkimi procesami w sklepie, współpraca z centralą i dostawcami, organizowanie i kontrolowanie pracy podległego zespołu, rekrutacja pracowników i motywowanie ich oraz wdrażenie i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ustalonych procesów oraz standardów.

Skontaktowaliśmy się ze spółką i uzyskaliśmy potwierdzenie, że wkrótce nastąpi otwarcie sklepu. Nie znamy niestety dokładnej lokalizacji.

W przypadku sieci Mere mówimy o formacie tzw. 'twardego dyskontu'. W czasie pandemii taki format może okazać się bardzo pożądany na rynku. Dyskonty to, obok kanału e-commerce i sklepów convenience, „beneficjent” koronakryzysu. Ich udział w wartości sprzedaży produktów spożywczych w Polsce wciąż rośnie. Według danych Nielsena od lutego do maja dyskonty zwiększyły swój udział w tej kategorii z 36 proc. do 40 proc.

Koncepcja sklepów Mere opiera się na bardzo niskich cenach (średnio 20% taniej) i ograniczonym asortymencie artykułów spożywczych (brak świeżej żywności). Produkty są zwykle sprzedawane na paletach, a sklep ma raczej "charakter magazynowy".