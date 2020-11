MerService z Grupy OEX przeprowadzi audyty merchandisingowe dla Kraft Heinz

fot. Kraft

Audyty odbędą się w kilkuset punktach handlu nowoczesnego i tradycyjnego.

MerService specjalizujący się w nowoczesnych usługach wsparcia sprzedaży zbada dostępność asortymentu i zweryfikuje standardy ekspozycji producenta popularnej marki spożywczej. Usługa jest realizowana przez współdzielony zespół sprzedaży, przy użyciu dedykowanej technologii MerchMobiler.

Wyposażenie agentów handlowych w aplikację mobilną do zbierania danych oraz zastosowanie hurtowni danych i platformy analitycznej zwiększa efektywność projektu i możliwości raportowe. System daje możliwość efektywnego zarządzania pracą osób realizujących usługę, zapewnia szybki dostęp do danych oraz umożliwia pozyskiwanie wielu informacji z punktów sprzedaży.

- To nasz kolejny projekt audytowy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz zastosowaniu aplikacji MerchMobiler możemy sprostać wyzwaniom, takim jak konieczność wdrażania zmian w projekcie czy pracach zespołu. W obecnej dobie musimy brać pod uwagę konieczność dostosowania pracy do obostrzeń, ponieważ priorytetem jest bezpieczeństwo naszych pracowników oraz pracowników i klientów sklepów. – powiedziała Magdalena Trzcińska, wiceprezes zarządu MerService z Grupy OEX.