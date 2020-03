Miasta w Niemczech wprowadzają zakaz nadmiernych zakupów

Władze Hanau w Niemczech zdecydowały, że od poniedziałku towary są sprzedawane klientom tylko w rozsądnych ilościach, odpowiadających realnemu zapotrzebowaniu w gospodarstwie domowym. Komunikat przekazał burmistrz Claus Kaminsky (SPD) - donosi Deutsche Welle.

- 90 proc. osób zachowuje rozsądek, ale ta pozostała, niewielka grupa nierozsądnych coraz bardziej zagraża stanowi zaopatrzenia sklepów - podkreślił szef ratusza. Władze Hanau wzięły przykład z uregulowania wprowadzonego dwa dni wcześniej przez powiat Marburg-Biedenkopf.

Burmistrz dodał, że w ostatni weekend otrzymał wiele zgłoszeń od pracowników sklepów, szczególnie kasjerek, w tej sprawie. Skarżyli się na ataki ze strony klientów, którym zwrócili uwagę, by mieli wzgląd na potrzeby innych kupujących. Klienci ponadto często wywoływali awantury i wyrywali sobie towary z rąk.

- To nie do zniesienia i należy położyć temu kres - mówił Claus Kaminsky. Jak dodał, takie zachowanie prowadzi do tego, że "ludzie, którzy cały dzień troszczą się o innych, na przykład w szpitalach lub o dostawy do sklepów, po skończonej pracy nie mogą kupić żadnego z najpotrzebniejszych produktów".

Komentując tę decyzję, szef Federalnego Urzędu Ochrony Ludności i Reagowania Kryzysowego Christoph Unger powiedział w rozmowie z "Tagesspiegel am Sonntag", że "utrzymywanie koniecznych zapasów jest dobre, ale robienie nadmiernych zakupów i chomikowanie nabytych artykułów nie ma żadnego sensu". Przyznał, że w tym czy innym sklepie może przejściowo czegoś zabraknąć, na przykład drożdży albo mąki, ale "ich zaopatrzenie nie jest w gruncie rzeczy niczym zagrożone". Christoph Unger podkreślił, że "w tej chwili nie planuje się naruszenia w żadnej formie państwowych rezerw żywności, ponieważ sięga się po nie tylko w sytuacji nadzwyczajnej".

Tymczasem, ludzie wiedzą swoje i masowo wykupują ze sklepów nie tylko papier toaletowy, mąkę i makaron. Właściciele hurtowni i dużych sklepów z napojami apelują do klientów, żeby nie ogałacali półek i nie magazynowali skrzynek oraz kartonów z napojami w piwnicach i w schowkach w mieszkaniu. Zagraża to bowiem obiegowi surowców wtórnych, w tym przypadku butelek. Ich brak może wpłynąć na ograniczenie produkcji napojów, na przykład wody mineralnej czy soków. W przypadku wody mineralnej już teraz sytuacja jest napięta, chociaż do załamania się jej dostaw jest jeszcze daleko.

Właściciel hurtwoni Hans-Peter Kastner, postanowił rozwiązać problem niedostatecznych zwrotów pustych butelek, oferując klientom rolkę papieru toaletowego za darmo, jeżeli przyjdą do jego sklepu z pustymi butelkami. Na wszelki wypadek zamówił już przez Internet dużo tego produktu, który powoli staje się w Niemczech cenionym papierem wartościowym.