Teraz portal tko.pl pisze, że Komitet Obrony Gietrzwałd zamieścił na Facebooku petycję przeciwko tej inwestycji. Trwa zbieranie podpisów.

Protest przeciwko budowie centrum dystrybucyjnego Lidla w gminie Gietrzwałd

Komitet wskazuje, że powstanie tak dużego obiektu przy drodze Gietrzwałd – Łajsy będzie się wiązać z olbrzymim natężeniem ruchu pojazdów ciężarowych i TIR-ów, co z kolei wpłynie na bezpieczeństwo dojeżdżających do szkoły i przedszkola dzieci. Wzrośnie emisja spalin, co przełoży się na obniżenie wartości sąsiednich działek i nieruchomości. Komitet obawia się również spadku atrakcyjności gminy, która przyciąga tysiące pielgrzymów w Polski i całego świata.

Lidl postawi magazyny w gminie Gietrzwałd

Przypomnijmy, 23 grudnia wójt gminy Gietrzwałd poinformował o zakończeni postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek LIDL Sp. z o.o. Sp. k. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o nazwie „Budowa Centrum Dystrybucyjnego LIDL Gietrzwałd wraz z infrastrukturą techniczną – doziemne instalacje zewnętrzne w miejscowości Gietrzwałd, gmina Gietrzwałd”.

Według naszych wyliczeń będzie to 14. magazyn sieci w Polsce.