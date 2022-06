Mikromarkety 12Eat sprawdzają warszawski rynek

- Jesteśmy największą siecią samoobsługowych mikromarketów w krajach bałtyckich. Obecnie działamy w obszarze Wilna, Kowna, Rygi i Warszawy. Naszym celem jest poprawa środowiska pracy pracowników poprzez oszczędność ich czasu oraz stwarzanie atmosfery zespołowej poprzez zapewnienie zróżnicowanej gamy wysokiej jakości produktów spożywczych. Ciągle doskonalimy nasze usługi, procesy i asortyment, aby zapewnić najwyższą jakość usług i stosunek ceny do jakości - tak opisuje siebie spółka.

Mikromarket zajmuje jedynie 1,08 m² powierzchni (180x210x60 cm). Standardowy asortyment sklepu stanowi 100-130 różnych towarów. Asortyment maszyny można dostosowywać do indywidualnych potrzeb klienta, może on zawierać do 50 różnych towarów.

Punkty cechuje szybkość procesu zakupów. Klient wybiera produkt, skanuje, inicjuje płatność i dokonuje jej za pomocą karty płatniczej. Nikt nie sprawdza procesu płatności.