Miliarder chce przejąć kontrolę nad francuską siecią handlową

Przejęcie kontroli nad Casino

EP Global Commerce (EPGC), fundusz inwestycyjny czeskiego biznesmena Daniela Kretinsky'ego, chce poprzez podwyższenie kapitału "dać zastrzyk" 750 mln euro znajdującej się w trudnej sytuacji francuskiej grupie detalicznej Casino, która jest zadłużona na około 4,5 mld euro. Fundusz chce również dać obecnym akcjonariuszom szansę na subskrypcję podwyższenia kapitału o kolejne 350 mln euro. Potencjalnie pozwoliłoby to inwestorowi, który posiada już 10,1% akcji Casino, na przejęcie kontroli nad grupą.

Casino zapowiedziało, że przeanalizuje tę propozycję, ale wskazało, że taka transakcja doprowadziłaby do "bardzo znaczącego rozdrobnienia" obecnych akcjonariuszy. Grupa rozważa złożenie wniosku o wyznaczenie mediatorów. Co więcej, oferta Kretinsky'ego jest warunkowa: muszą się na nią zgodzić wierzyciele i francuskie władze. Pytanie brzmi też, co myśli o tym CEO grupy Jean-Charles Naouri, wciąż jej największy akcjonariusz.

Współpraca z Intermarche

Aby jeszcze bardziej skomplikować sprawę, Casino ogłosiło w poniedziałek, że prowadzi rozmowy w sprawie rozszerzenia współpracy zakupowej z Grupą Muszkieterów (Intermarché) w planowane joint venture z grupą rolno-spożywczą Teract, właścicielem sieci piekarni Louise, sieciami ogrodniczymi Gamm Vert i Jardiland oraz sklepami ze świeżą żywnością, między innymi Frais d'Ici i Bio&Co. Ta nowa struktura planuje również sprzedać Intermarché około 100 sklepów w nadchodzących latach, które łącznie odpowiadają za sprzedaż na poziomie co najmniej 1,1 miliarda euro. Muszkieterowie mają stać się również udziałowcami mniejszościowymi.

Casino pod kreską

Casino jest znane we Francji ze swoich hipermarketów i supermarketów o tej samej nazwie, a także prowadzi sieć supermarketów Monoprix, sieć sklepów ogólnospożywczych Franprix oraz platformę handlu elektronicznego Cdiscount. Grupa, która działa również w Ameryce Łacińskiej, odnotowała w 2022 roku stratę netto w wysokości 316 mln euro, przy obrotach w wysokości 33,6 mld euro.