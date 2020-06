Milion złotych zysku PGZ Kupiec. W planach możliwości akwizycyjne

Na zdj. jeden ze sklepów wchodzący w skład PGZ Kupiec, fot. materiały sieci

Działająca od początku 2013 roku Polska Grupa Zakupowa "Kupiec" zanotowała za 2019 rok zysk netto w wysokości 1 055 419,53 zł. Przychody ze sprzedaży to 29 281 156,70 zł.

W 2019 r. spółka skoncentrowana była na prowadzeniu negocjacji ze strategicznymi kontrahentami w celu polepszenia warunków handlowych dla uczestników Grupy raz negocjowaniu umów z nowymi

kontrahentami. Efektem tych prac był wzrost osiągniętych przychodów oraz wzrost ilości rozliczanych umów z dostawcami i producentami z 595 na koniec roku 2018 (w tym 303 ogólnopolskich i 292 regionalnych) do 603 na koniec roku 2019 z czego 310 umów miało charakter ogólnopolski a 293 zasięg regionalny.

Na początku 2019 roku spółka reprezentowała interesy 221 sklepów, a z jego końcem były

to już 262 placówki handlowe. Z końcem roku sprawozdawczego spółka posiadała umowy ze

sklepami zlokalizowanymi w regionie śląskim (118), dolnośląskim (46), małopolskim (50),

mazowieckim (6), łódzkim (9), opolskim (31) i świętokrzyskim (2).

Spółka wskazuje w swoim raporcie za 2019 r, że w 2020 r. nadal będzie podejmowała kroki związane z pozyskiwaniem kolejnych uczestników do Grupy, przy założeniu utrzymania przez nich określonych standardów jakościowych, z których dwa najważniejsze to powierzchnia sali sprzedaży nie mniejsza niż 100 mkw. oraz rzetelność płatnicza w stosunku do kontrahentów.

Spółka będzie także sprawdzała możliwości akwizycji innych podmiotów prowadzących

podobną działalność.