Miller podpadł Francuzom. 2 tys. puszek piwa do kosza

Co jest powodem tej decyzji? Użycie przez piwny koncern hasła promocyjnego na etykiecie „Szampan wśród piw”. Francuski Comité Champagne zażądał zniszczenia 2352 puszek, argumentując, że stuletnie motto amerykańskiego browaru narusza chronioną nazwę pochodzenia „Champagne”.

Słowo szampan chronione. Nadużycia surowo karane

Przesyłka w drodze do niezidentyfikowanego nabywcy w Niemczech została przechwycona w belgijskim porcie w Antwerpii na początku lutego. Zniszczenie puszek 17 kwietnia zostało opłacone przez Comité Champagne.

Molson Coors Beverage Co., do której należy marka Miller High Life, obecnie nie eksportuje swoich produktów do Unii Europejskiej, gdzie unijne przepisy stanowią, że towary naruszające chronioną nazwę pochodzenia mogą być traktowane jako podróbki.

Twarde prawo, ale prawo

Przepisy Unii Europejskiej jasno określają, że towary naruszające chronioną nazwę pochodzenia mogą być traktowane jako podróbki.