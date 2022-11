Ministerstwo o planie wykupu Żabki: KGS prowadzi szeroko zakrojone działania, mające na celu wzmocnienie spółki

W odpowiedzi na interpelację posłanki Joanny Muchy z 26 października br. w sprawie planu wykupienia sieci sklepów Żabka od funduszu CVC, ministerstwo odpowiedziało bardzo lakonicznie. Interpelacja to pokłosie wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, która padła na spotkaniu wyborczym. Sieć Żabka skomentowała, wówczas, że ta wypowiedź nie odnosi się do żadnego konkretnego procesu z udziałem spółki, więc nie ma podstaw do jej komentowania.