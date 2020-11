Ministerstwo Sprawiedliwości o ewentualnej ustawie o franczyzie: Na razie analizujemy wnioski z raportu

fot. shutterstock

Ważą się losy biznesu franczyzowego w Polsce. Czy zostanie uregulowany prawnie? A może wystarczy kodeks dobrych praktyk nad którym pracuje Rzecznik MŚP? Ministerstwo Sprawiedliwości na nasze pytanie: czy powstanie specjalna ustawa odpowiada, że na razie trwa analiza wniosków płynących z raportu "Faktyczna nierówność stron umowy franczyzy

w Polsce" opracowanego na zlecenie resortu.

5 listopada odbyło się kolejne posiedzenie zespołu roboczego ds. franczyzy w Radzie Przedsiębiorców działającej przy rzeczniku MŚP, w trakcie którego omówiono niektóre założenia do kodeksu. Nie udało się jednak wypracować konkretów. Wiele rozmawiano na temat raportu, który powstał na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości. W raporcie zaproponowano m.in. aby prezes UOKiK zyskał kompetencje do ochrony zbiorowych interesów franczyzobiorców.

Zwróciliśmy się z pytaniem do Ministerstwa Sprawiedliwości czy to resorcie toczą się obecnie jakieś prace nad uregulowaniem rynku franczyzy. Niestety resort odpowiedział nam jedynie, że trwa obecnie analiza wniosków z raportu "Faktyczna nierówność stron umowy franczyzy w Polsce".

We ostatnim punkcie raportu "Projekt regulacji franczyzy w Polsce de lege ferenda" czytamy: "Wzrastająca popularność umów franczyzy w Polsce, skala osób zaangażowanych w rynek franczyzowy, perspektywy dalszego rozwoju sieci franczyzowych, jak i ujawniające się dysfunkcje wynikające m.in. z dysproporcji stron stosunku prawnego franczyzy, nieprzygotowanie niektórych sieci do dystrybucji sukcesu, niewątpliwie stanowią czynniki przemawiające za uregulowaniem tego zagadnienia w ustawie.

Miejscem regulacji umowy franczyzy powinien być Kodeks cywilny. Regulacja kontraktu

powinna być odpowiednio syntetyczna, nawiązując do dobrych tradycji legislacji cywilistycznych. Jednocześnie umowa franczyzy powinna być osadzona w polskiej tradycji prawnej,

nawiązując do już funkcjonujących rozwiązań.

Ekonomicznie silniejszą stroną umowy franczyzy jest niewątpliwie organizator sieci.

Umowa jaką przedstawia do podpisu franczyzobiorcy organizator sieci najczęściej jest umową

adhezyjną (umową przystąpienia). W praktyce występują również ogólne warunki umów

franczyzowych. Po jednej stronie takiego kontraktu franczyzowego występuje zazwyczaj

gospodarczy lewiatan, a po drugiej stronie jedynie gospodarczy plankton. Formalnie franczyza

jest umową kwalifikowaną. Jej stronami są przedsiębiorcy, profesjonaliści zobowiązani do

zachowywania w swojej działalności podwyższonych mierników staranności (art. 355 § 2 k.c.).

Niemniej prawo cywilne powinno dostrzegać różnice wag pomiędzy przedsiębiorcami."