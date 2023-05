Miraculum: drogerie i dyskonty odpowiadają za 47 proc. przychodów spółki

Od stycznia do końca kwietnia spółka wypracowała przychody na poziomie 17,8 mln zł – jest to o 31 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Narastająco, niemal 3-krotny wzrost wypracował sklep internetowy – sprzedaż z tego tytułu w wyniosła 146 tys. zł.

- Wzrost sprzedaży w kwietniu to efekt konsekwentnie realizowanej strategii spółki i zawartych kontraktów zagranicznych. W drugim kwartale, zgodnie z wcześniejszymi komunikatami, mamy do zrealizowania jeszcze zamówienia do kontrahentów z Arabii Saudyjskiej o łącznej wartości 75 tys. USD – komentuje Marek Kamola, członek zarządu Miraculum.

Ważnym wydarzeniem I kwartału było wdrożenie nowej linii perfum damskich CHOPIN, których ambasadorką została Natalia Kukulska.

Produkty są już dostępne w sieci drogeryjnej Rossmann oraz drogerii Jawa i Natura. Miraculum jest jedyną firmą na świecie, która w oparciu o umowę z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, uzyskała wyłączną licencję użycia nazwiska Fryderyka Chopina w kosmetykach.



W I kwartale wynik EBIT wyniósł 0,5 mln zł – jest to wzrost względem trzech pierwszych miesięcy 2022 r. o 215 proc. EBITDA osiągnęła poziom 0,8 mln zł, czyli o 424 proc. więcej niż rok wcześniej. Marża brutto wyniosła 4,4 mln zł, co oznacza 47 proc. wzrostu r/r.

Najszybciej rozwija się eksport – wzrost 44 proc. r/r. Większe wolumeny sprzedaży wygenerowały dostawy do stałych i nowych klientów z klientów z Arabii Saudyjskiej i innych krajów Zatoki Perskiej (m.in. Zjednoczonych Emiratów Arabskich).

Największy udział w przychodach Miraculum w I kwartale miał nowoczesny kanał sprzedaży (dyskonty, super i hipermarkety, drogerie), który wyniósł 47 proc. wszystkich obrotów spółki. Wpłynęło na to wzmocnienie współpracy z drogeriami (m.in. Rossman, Hebe, Natura, Notino) oraz akcje z sieciami dyskontów (m.in. LIDL, Biedronka, Kaufland).

Największe nominalne wzrosty sprzedaży w I kwartale 2023 roku wygenerowały marki Chopin, Miraculum, Pani Walewska oraz WARS.

Miraculum to notowana na GPW polska spółka kosmetyczna. Firma istnieje na rynku od 1924 roku. Spółka skupia w swoim portfolio 11 marek: Miraculum, Być Może.., Gracja, Pani Walewska, Wars, Lider, Tanita, Paloma, Joko, Chopin, Gracja Bio.