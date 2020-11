Młodzi stażyści Żabki przepracowali w sklepach już ponad 9000 godzin

W ramach programu „Bezpieczny staż z Żabką” podopieczni Fundacji Samodzielni Robinsonowie, pod okiem wieloletnich franczyzobiorców Żabki, odbywają płatne praktyki w sklepach sieci. Łącznie stażyści przepracowali w sklepach ponad 9000 godzin.

W sumie odbyło się już 7 edycji programu, w których wzięło udział 89 Robinsonów i Robinsonek; dziesięciu z nich, po zakończeniu stażu, nawiązało niezależną współpracę z franczyzobiorcami. Łącznie stażyści przepracowali w sklepach sieci Żabka ponad 9000 godzin. Staże finansowane są przez firmę Żabka Polska.

- Żabka stawia na edukację i rozwój osobisty, jednocześnie chce pomagać tam, gdzie lokalne społeczności tej pomocy potrzebują. W projekt zaangażowani są nasi franczyzobiorcy, którzy jako mentorzy i opiekunowie stażystów z jednej strony przekazują swoje doświadczenie młodzieży, a z drugiej sami zyskują wsparcie i dodatkową motywację. Często zawiązują się bliskie relacje pomiędzy młodzieżą a pracownikami sklepów. Cieszy nas również fakt, że wielu spośród naszych stażystów znajduje po zakończeniu projektu zatrudnienie w Żabkach, a jedna z podopiecznych Fundacji została naszą franczyzobiorczynią. To doskonały przykład obustronnych korzyści! Planujemy rozszerzenie programu na centra logistyczne Żabki, chcemy także, by staże odbywały się nie tylko w czasie wakacji i ferii. Myślimy również o tym, by do staży w sklepie dołożyć autorskie szkolenia w ramach naszej Akademii Żabki – mówi Adam Manikowski Wiceprezes ds. Operacyjnych Żabka Polska.

W program zaangażowało się do tej pory 51 franczyzobiorców prowadzących sklepy sieci Żabka w 17 lokalizacjach w: Warszawie, Łodzi, Sieradzu, Szczecinie, Rybniku, Jastrzębiu Zdrój, Zduńskiej Woli, Zawierciu, Krakowie, Krzeszowicach, Poznaniu, Pilicy, Żorach, Katowicach, Tomaszowie Mazowieckim, Czerwionce, Gdańsku; oraz Centrum Logistyczne w Nadarzynie. Młodzież odbywająca staż mogła również liczyć na wsparcie 26 opiekunów ze strony Fundacji. W czasie 7 edycji programu zorganizowano w sumie 103 staże dla 89 Robinsonów i Robinsonek – wszystkie w czasie ferii lub wakacji. Stażyści pracowali w sumie ponad 9000 godzin. 10 osób nawiązało niezależną współpracę z franczyzobiorcami (praca czasowa). „

Bezpieczny staż” nie jest jedynym realizowanym przez Żabkę programem, którego odbiorcami są ludzie młodzi. Sieć tworzy także możliwość lepszego startu w dorosłość najbardziej uzdolnionym dzieciom swoich franczyzobiorców, współpracowników oraz pracowników. W ubiegłym roku Żabka przyznała 40 stypendiów, a w tym roku szkolnym programem stypendialnym objęła rekordową liczbę dzieci i młodzieży, rozdając 60 stypendiów.