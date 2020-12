Mniej ofert na rynku pracy, mniej benefitów dla pracowników

Druga fala pandemii coraz widoczniej przekłada się na procesy rekrutacyjne w Polsce. W listopadzie 2020 roku pracodawcy opublikowali 195 tys. ofert pracy, czyli o 26,9% mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku.

Pandemia od początku mocno wpływa na rynek pracy w Polsce. W pierwszych miesiącach notowano duże spadki liczby ofert pracy – sięgające 50% rok do roku. W lecie zauważalna była spora poprawa w tym zakresie, a we wrześniu liczba ofert pracy była już tylko o 9,9% mniejsza niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednak druga fala pandemii w Polsce zaczęła wywierać wpływ także na rynek pracy, a kolejne obostrzenia znów przekładają się na mniejszy popyt na pracowników.

Jak wynika z danych firmy Element zebranych dla Grant Thornton na bazie 50 największych portali rekrutacyjnych w Polsce, w ostatnim miesiącu pracodawcy opublikowali jedynie 195,3 tys. nowych ofert pracy. To o 45 tys. ofert mniej niż w październiku 2020 roku oraz o 71,9 tys. mniej niż w listopadzie ubiegłego roku.

Roczny spadek liczby miejsc pracy pogłębił się więc w listopadzie do 26,9%, czyli regres w popycie na pracownika jest największy od maja. Jesienne spadki w liczbie ofert pracy dalekie są jeszcze do spadków jakie widoczne były na początku pandemii, jednak wpływ drugiej fali i kolejnych obostrzeń na rynek pracy jest coraz bardziej widoczny. Kolejne miesiące pokażą, jak długi i głęboki będzie to wpływ.

W listopadzie 2020 r. pojawiło się więcej ofert niż rok temu dla analityków finansowych, specjalistów

ds. e-commerce czy specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. W ujęciu rocznym widoczny jest też wzrost zainteresowania zawodami medycznymi, których przedstawiciele są tak ważni w walce z drugą falą pandemii.

W listopadzie 2020 roku oferty pracy nieco „zubożały”. W ostatnim miesiącu jedno ogłoszenie zawierało średnio 6 benefitów – a jeszcze w październiku było ich ok. 6,3. Tym samym znowu

oddalamy się od poziomu atrakcyjności ofert sprzed pandemii.